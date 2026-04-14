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前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭中評會決議開除黨籍，事後民眾黨聲明中提及經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償，對此李貞秀今（14）日先是發文砲轟黃國昌一派胡言，今日上《三立》政論節目直言是黃國昌在搞，過去自己為大局為重，表示可以做到這會期就辭職，事後也沒人通知，未料本月7日要質詢卓榮泰前被要求自行辭職，而錢的部分也是對方主動提「也不能讓你馬上沒有收入，該算的還是會算給你」，強調自己從來沒有主動提出金額。李貞秀今日上《三立》政論節目還原始末，表示柯文哲真的很善良，一直在關心陸配族群，當時自己就跟柯文哲說，隨時可以為了民眾黨下台。但是第一個會期，簽到就必須做好做滿，證明《憲法》的正當性與陸配參政正當性。李貞秀也說，以保護民眾黨的立場，2026要11月才投票，如果公開發一個聲明願意為了保護民眾黨自行請辭，只做到第一個任期結束，這個就沒有任何爭議，好聚好散，當初自己是這樣打算的。李貞秀提到，當初總召陳清龍有找她談，當時說法是可以在民眾黨給她一個工作，自己則回應表示不需要，認為就連立委一個會期都要阻饒了，不可能讓她在民眾黨有黨職。所以說不要任何黨職，只堅持坐滿第一個會期，也不要民眾黨一分錢，不要任何人一分錢。李貞秀說，如果連第一個會期做滿都不答應，那就照黨章來，自己失言的事情也第一時間道歉了，哪一條黨規可以損害她立委權益？強調願意保護民眾黨，這個不分區立委也是民眾黨給的，是柯文哲的民眾黨，所以為了保護柯文哲、保護民眾黨，認為自己沒有資格跟民眾黨要錢。至於拿錢辭立委一事，李貞秀強調，對方主動說「也不能讓你馬上沒有收入，該算的還是會算給你」，自己是從來都沒有講過，只要做滿第一個會期，也不要拿任何一分錢。李貞秀表示，陳清龍後來說要跟黨內溝通，之後整個連假就沒有任何消息，自己認定是答應她做滿第一個會期，沒想到在本月7日要質詢卓榮泰前1個小時，包括黃國昌、周榆修、陳智菡與陳清龍，4個人把她拉到黨團辦公室，要她下台。李貞秀說，自己的底線就是做到8月底，如果連這個都不能忍受，那就堅持2年做好做滿，更表示如果是這樣「現在是誰得利誰買單」，從頭到尾沒有講多少錢，沒想到居然拿這件事情來抹煞人格，說她要錢，說哭哭啼啼要養5個孩子。李貞秀提到，自己孩子都過得很好，甚至還用零用錢幫忙湊媽媽的政治獻金，自己的責任額是120萬，後來有申請展延，現在募到了30萬，如果民眾黨還有良心的話，就把30萬退回給原捐款人。