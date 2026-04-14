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▲田馥甄說自己生命中的男人也沒幾個。（圖／記者葉政勳攝）

田馥甄（Hebe）上個月底宣布開始製作第六張專輯，沒想到微博上卻突然又開始討論她和周杰倫過去的烏龍緋聞，田馥甄表示已經出道這麼多年，早已心如止水，反倒提及青峰才是人生中最重要的男人，因為青峰陪伴她走過許多人生階段，就連今（14）日出席的啤酒品牌代言活動，上一個代言人都是青峰，兩人非常有緣。田馥甄和周杰倫過往的烏龍緋聞最近又再度受到討論，她今出席活動時坦言，現在網路上有很多考古話題，但自己已經出道多年，不會有什麼特別的反應。田馥甄上個月底宣布開始籌備第六張專輯，還用懷孕來形容，她幽默說，「希望今年可以順產，3月著床，畢竟這跟人類胎不一樣，盡快在今年年底以前生出來。」被問到好友青峰是否有「陪產」？田馥甄說自己很多人生重要階段青峰都有參與，就連金曲獎都是從青峰手上拿到的，她笑說青峰一定是人生中最重要的男人之一，「畢竟我人生中男人也沒幾個。」