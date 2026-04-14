苗栗白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑2026年進香已經在12日深夜登轎出發，展開8天7夜徒步進香之旅，今年超過46萬名香燈腳報名，許多民眾會透過「白沙屯GPS即時定位」App追蹤媽祖鑾轎動向。該App定位準確度高，讓不少人好奇究竟如何運作。根據「白沙屯GPS定位」臉書粉專解答，其實不是把GPS直接裝進媽祖鑾轎內，而是有專屬工作人員揹著GPS與5G設備，靠雙腳一路緊跟媽祖轎旁，即時把位置回傳給全台信眾。

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▲白沙屯 GPS 呼籲，如果路上有看到背著GPS背包、帽子、臂章的工作人員，希望民眾不要推擠他們，才能幫助App定位媽祖鑾轎。（圖／翻攝白沙屯 GPS 粉專）
▲白沙屯 GPS 呼籲，如果路上有看到背著GPS背包、帽子、臂章的工作人員，希望民眾不要推擠他們，才能幫助App定位媽祖鑾轎。（圖／翻攝白沙屯 GPS 粉專）
白沙屯媽祖12日深夜起駕　8天7夜徒步進香展開

白沙屯拱天宮官網公告顯示，2026年白沙屯媽祖往北港徒步進香，登轎時間為4月12日23時55分，登轎後隨即出發，展開8天7夜的年度宗教盛事。由於白沙屯媽祖進香向來沒有固定路線，行進方向與停駕地點都備受關注，讓「媽祖走到哪裡」成為臨時去陪走一段的信眾的最大問題。

幾十萬人靠白沙屯GPS App成追轎神器

為了方便信眾掌握媽祖即時位置，免費App「白沙屯GPS即時定位」成為香燈腳的重要工具。「白沙屯GPS定位」臉書粉專提到，該App於2015年上架，由媽祖信徒、工程師吳政賢推出，歷經多年持續改良，至今仍提供免費服務。團隊強調，這是一群香燈腳自發組成的非官方團隊，希望透過技術協助更多人順利參與、關注這場進香盛事。

定位怎麼做到？「人跟轎」5G包一路跟

隨著App準確度逐年提高，外界也好奇團隊是否直接將定位器安裝在媽祖鑾轎上。對此，根據「白沙屯GPS」團隊說明，定位方式不是把設備放入神轎，而是由團隊的工作人員揹著GPS設備，靠雙腳一路跟隨在媽祖轎旁，把現場位置即時傳送出去，讓民眾能夠更準確的貼近媽祖行進動線。

據了解，白沙屯GPS團隊使用的5G包，搭配GPS定位回傳，提升訊號傳輸的速度與即時性。團隊成員在跟轎過程中，不只要背著定位設備，還常需長時間手持相機，身上並攜帶麥克風、無線電等器材，在擁擠人潮中持續貼近媽祖鑾轎前進。

白沙屯GPS發文求幫忙：遇到GPS團隊請別推擠

除了揭露定位原理外，白沙屯GPS團隊近期也特別透過臉書發文，這幾年隨著媽祖信仰圈持續擴大，進香人潮越來越多，由於現場常十分擁擠，不少新夥伴都曾因推擠而跟不上媽祖，只要慢一步，就讓民眾手機App看到的定位就會跑偏。因此呼籲民眾在進香路上遇到團隊夥伴，到配戴「白沙屯GPS臂章、帽子、背包」的人員，可能就是負責回傳媽祖位置的夥伴，請盡量不要推擠，並讓他們優先通過。

▲白沙屯 GPS 官方呼籲，如果路上有看到GPS的工作人員，希望民眾讓他們一條路，幫助App即時定位媽祖鑾轎。（圖／翻攝白沙屯 GPS 粉專）
▲白沙屯 GPS 官方呼籲，如果路上有看到GPS的工作人員，希望民眾讓他們一條路，幫助App即時定位媽祖鑾轎。（圖／翻攝白沙屯 GPS 粉專）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...