苗栗白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑2026年進香已經在12日深夜登轎出發，展開8天7夜徒步進香之旅，今年超過46萬名香燈腳報名，許多民眾會透過「白沙屯GPS即時定位」App追蹤媽祖鑾轎動向。該App定位準確度高，讓不少人好奇究竟如何運作。根據「白沙屯GPS定位」臉書粉專解答，其實不是把GPS直接裝進媽祖鑾轎內，而是有專屬工作人員揹著GPS與5G設備，靠雙腳一路緊跟媽祖轎旁，即時把位置回傳給全台信眾。
白沙屯媽祖12日深夜起駕 8天7夜徒步進香展開
白沙屯拱天宮官網公告顯示，2026年白沙屯媽祖往北港徒步進香，登轎時間為4月12日23時55分，登轎後隨即出發，展開8天7夜的年度宗教盛事。由於白沙屯媽祖進香向來沒有固定路線，行進方向與停駕地點都備受關注，讓「媽祖走到哪裡」成為臨時去陪走一段的信眾的最大問題。
幾十萬人靠白沙屯GPS App成追轎神器
為了方便信眾掌握媽祖即時位置，免費App「白沙屯GPS即時定位」成為香燈腳的重要工具。「白沙屯GPS定位」臉書粉專提到，該App於2015年上架，由媽祖信徒、工程師吳政賢推出，歷經多年持續改良，至今仍提供免費服務。團隊強調，這是一群香燈腳自發組成的非官方團隊，希望透過技術協助更多人順利參與、關注這場進香盛事。
定位怎麼做到？「人跟轎」5G包一路跟
隨著App準確度逐年提高，外界也好奇團隊是否直接將定位器安裝在媽祖鑾轎上。對此，根據「白沙屯GPS」團隊說明，定位方式不是把設備放入神轎，而是由團隊的工作人員揹著GPS設備，靠雙腳一路跟隨在媽祖轎旁，把現場位置即時傳送出去，讓民眾能夠更準確的貼近媽祖行進動線。
據了解，白沙屯GPS團隊使用的5G包，搭配GPS定位回傳，提升訊號傳輸的速度與即時性。團隊成員在跟轎過程中，不只要背著定位設備，還常需長時間手持相機，身上並攜帶麥克風、無線電等器材，在擁擠人潮中持續貼近媽祖鑾轎前進。
白沙屯GPS發文求幫忙：遇到GPS團隊請別推擠
除了揭露定位原理外，白沙屯GPS團隊近期也特別透過臉書發文，這幾年隨著媽祖信仰圈持續擴大，進香人潮越來越多，由於現場常十分擁擠，不少新夥伴都曾因推擠而跟不上媽祖，只要慢一步，就讓民眾手機App看到的定位就會跑偏。因此呼籲民眾在進香路上遇到團隊夥伴，到配戴「白沙屯GPS臂章、帽子、背包」的人員，可能就是負責回傳媽祖位置的夥伴，請盡量不要推擠，並讓他們優先通過。
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白沙屯拱天宮官網公告顯示，2026年白沙屯媽祖往北港徒步進香，登轎時間為4月12日23時55分，登轎後隨即出發，展開8天7夜的年度宗教盛事。由於白沙屯媽祖進香向來沒有固定路線，行進方向與停駕地點都備受關注，讓「媽祖走到哪裡」成為臨時去陪走一段的信眾的最大問題。
幾十萬人靠白沙屯GPS App成追轎神器
為了方便信眾掌握媽祖即時位置，免費App「白沙屯GPS即時定位」成為香燈腳的重要工具。「白沙屯GPS定位」臉書粉專提到，該App於2015年上架，由媽祖信徒、工程師吳政賢推出，歷經多年持續改良，至今仍提供免費服務。團隊強調，這是一群香燈腳自發組成的非官方團隊，希望透過技術協助更多人順利參與、關注這場進香盛事。
定位怎麼做到？「人跟轎」5G包一路跟
隨著App準確度逐年提高，外界也好奇團隊是否直接將定位器安裝在媽祖鑾轎上。對此，根據「白沙屯GPS」團隊說明，定位方式不是把設備放入神轎，而是由團隊的工作人員揹著GPS設備，靠雙腳一路跟隨在媽祖轎旁，把現場位置即時傳送出去，讓民眾能夠更準確的貼近媽祖行進動線。
據了解，白沙屯GPS團隊使用的5G包，搭配GPS定位回傳，提升訊號傳輸的速度與即時性。團隊成員在跟轎過程中，不只要背著定位設備，還常需長時間手持相機，身上並攜帶麥克風、無線電等器材，在擁擠人潮中持續貼近媽祖鑾轎前進。
白沙屯GPS發文求幫忙：遇到GPS團隊請別推擠
除了揭露定位原理外，白沙屯GPS團隊近期也特別透過臉書發文，這幾年隨著媽祖信仰圈持續擴大，進香人潮越來越多，由於現場常十分擁擠，不少新夥伴都曾因推擠而跟不上媽祖，只要慢一步，就讓民眾手機App看到的定位就會跑偏。因此呼籲民眾在進香路上遇到團隊夥伴，到配戴「白沙屯GPS臂章、帽子、背包」的人員，可能就是負責回傳媽祖位置的夥伴，請盡量不要推擠，並讓他們優先通過。
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