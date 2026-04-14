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▲梁朝偉演出《你是不會當樹嗎》，得到深刻的體驗，自己覺得很享受。（圖／記者吳翊緁攝）

▲梁朝偉來台出席《你是不會當樹嗎》記者會，分享拍攝歐洲藝術片和香港、好萊塢商業片有何不同。（圖／記者吳翊緁攝）

出了名不愛社交、「社恐」的影帝梁朝偉，在《你是不會當樹嗎》合作自認「從小就很孤單」的匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，外界好奇兩人要如何溝通，伊爾蒂解釋整個拍片團隊討論事務是很民主的，跟梁朝偉也培養出默契，梁朝偉也承認現在看樹像看人一樣，甚至會特別叮囑：「千萬不要殺樹、不要傷害他。」當年《花樣年華》結尾梁朝偉對著樹洞傾吐的經典場面，他也承認現在重演會完全不一樣。梁朝偉和伊爾蒂蔻恩伊達彼此都不是特別喜歡與人交際的性格，然而合作過程卻培養出不錯的默契，梁朝偉第一天拍的就是去花園看樹的戲，伊爾蒂蔻恩伊達笑言：「看到他和樹的照片，感覺一段美好的友誼即將發生。」果然梁朝偉現在就把樹當成像人一樣，連《花樣年華》的結尾戲，他都承認再演一次感覺就不一樣了。片中的神經學家角色和梁朝偉在華語片中的樣子都不一樣，他嘆道：「沒想到演神經學家要念那麼多書，做那麼多準備！」他從研讀神經學開始進入角色，因為在電影裡還要教課，他不想眼神流露出空洞、沒自信的感覺。片中的一種實驗器材在香港還不容易找，有一次在醫院得到病患家屬同意，有醫生在旁邊教導他怎麼去使用，讓他不知不覺進入角色裡面，總共花6個月準備，終於從頭到腳都流露出科學家的知性氣質。片中這株數百年的大樹存在的花園，位於距離法蘭克福開車約一小時距離的德國小鎮上，是伊爾蒂蔻恩伊達喜歡了30年的地方，電影推出之後，引起粉絲朝聖熱，現在已經有來自西班牙、法國等地的觀眾造訪。梁朝偉認為拍攝《你是不會當樹嗎》這樣的歐洲藝術片，和漫威《尚氣與十環傳奇》最大的不同，是漫威大片不容許臨時更改，一天要拍多少個鏡頭都設定好，沒有隨機應變的空間，拍攝香港片和歐洲藝術片，彈性就大很多。他與伊爾蒂蔻恩伊達出席《你是不會當樹嗎》記者會，太座劉嘉玲仍愛相隨，全程坐在訪問區後的沙發觀看，特地來目睹梁朝偉丰采的粉絲，當然不會漏掉她，雖然她沒有接受影迷合照，還是與老公和導演同框，表達力挺之意。《你是不會當樹嗎》將於4月17日起全台上映。