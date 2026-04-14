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▲ 黃偉哲與AIT高雄分處互贈伴手禮。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲贈送伴手禮於美資安專家Guillermo Christensen。（圖／南市府提供）

強化城市基礎服務資安韌性，今(14)日國際資安專家Guillermo Christensen獲美國在台協會高雄分處之邀再訪台南，針對災害應變中心、救災救護指揮中心、安平水資源回收中心、大臺南智慧交通中心等進行實地參訪，並且聚焦在資安防護作為與營運持續執行上。市長黃偉哲期盼透過美方專家的客觀視角與豐富實務經驗，給予台南市在資安防護與韌性上最真實且寶貴的建議。黃偉哲表示，面對國際情勢緊張及氣候變遷帶來的影響，國內外網路威脅持續升溫，確保城市核心服務在遭受駭客攻擊癱瘓、斷網或大斷電等極端狀況下仍能持續運作，是市府當前的首要任務。研考會主委王效文表示，市府持續推動基層機關資安能力提升、資訊資源向上集中政策，以及區域聯防情資分享機制，藉此提升整體資安防禦效率與資源運用效益。面對日益複雜的資安挑戰，今年度市府繼續舉辦第二屆「2026 Hack the Tainan 全民參與，共築資安韌性」活動，透過公私協力的跨部門聯防，讓重要市政服務獲得更深入的檢驗與防護。這次行程安排實地參訪台南市政府多項重要服務設施。前往消防局檢視災害應變中心、119救災救護指揮中心與無人機作業，探討極端情況下，如何維持救災救護能量與備援機制；至水利局安平水資源回收中心，檢視攸關南科高科技產業供水穩定之控制系統及其營運持續計畫；並於交通局大台南智慧交通中心，深度檢視交控系統遭遇駭客攻擊或大斷電時的應變機制。