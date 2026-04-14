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曾被譽為「百億黃金商圈」的逢甲夜市，如今正面臨嚴峻的人流考驗。市議員張廖乃綸質詢指出，根據最新統計，逢甲商圈去年人流僅剩約 770 萬人次，較前年大幅萎縮近80萬人次，甚至預估明年將下修至750萬人次。面對商圈內「百公尺超過10間店面招租」的冷清現狀，張廖乃綸敦促市府不應再以「購買力不減」等理由自我安慰，應立即啟動行政資源串聯，活化地方商機。張廖乃綸表示，根據逢甲大學統計行銷研究小組調查，逢甲商圈人流在高峰期曾達每年1220萬人次，如今卻僅剩770萬人次。雖然交通部觀光署的電信大數據顯示去年有894萬人次，但兩者數據皆指向同一個事實：逢甲商圈的吸引力已大不如前。人流減少最直觀的影響便反映在租屋市場與生意上，不僅網路熱議「百公尺10店掛招租」，甚至有在地餐飲業者發起「憑發票換餐點」的自救活動，顯見基層生計已亮起紅燈。對於經發局過去曾以「營業稅收成長」或「外送平台興起導致消費型態改變」來解釋商圈現況，張廖乃綸強烈批評，業者已聯手自救，市府不能僅靠數據解讀。她強調，「住宿商機」是逢甲的核心推力，市府應想辦法留住觀光客，增加停留時間。張廖乃綸建議，緊鄰逢甲的水湳經貿園區，包含中央公園、綠美圖、國際會展中心等重要軟硬體皆已完工啟用，未來還有流行影音中心。經發局應與觀旅局、文化局跨部會合作，將水湳的龐大展演人流導入逢甲，並結合周邊「張廖家廟」古蹟與「老二媽省親」等在地文化特色，創造更具層次的觀光廊帶。經發局長張峯源表示，台中市店家整體營收目前仍呈正成長，但國際局勢與消費習慣變遷確實影響部分商圈。副市長黃國榮說，市府針對大型活動（如演唱會或大型展覽）都會配合行銷周邊商圈，未來會進一步加強水湳經貿園區與逢甲商圈的行銷整合，以群聚效應帶動整體經濟發展。