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▲魏芃禾則分享，高中時曾赴沖繩參賽並對決日本球員河村勇輝，留下深刻印象，當地咖哩飯也讓他念念不忘。（圖／臺北台新戰神提供）

臺北台新戰神將於4月25日至26日重返主場推出「沖繩夏日 いやささー」主題日，以沖繩文化特色為主軸，結合傳統表演帶來別具風格的觀賽體驗。「いやささー咿呀莎莎」為沖繩常見的節奏吆喝聲，常見於歌舞場合，帶動現場熱鬧氛圍。兩日活動更邀請EISA太鼓舞團「美風(ちゅらかじ)」及沖繩民謠歌手Kenyu（曾健裕）帶來演出，透過充滿節奏感的太鼓舞與音樂，呈現沖繩獨有的文化魅力。本次主題日視覺特別安排陳文宏、劉彥廷、魏芃禾與Taishin Wonders柳柳、品涵穿上沖繩花襯衫入鏡，引領大家進入這段沖繩主題旅程，戰友們進場完成指定任務還可抽「JTA日本越洋航空台北－沖繩來回機票」，邀請戰友把握最後主場週末，感受充滿沖繩風情的夏日節奏。呼應此次沖繩夏日主題，主視覺拍攝以花襯衫穿搭呈現出遊的輕鬆感，首次擔綱主視覺主角的劉彥廷，面對鏡頭略顯靦腆，學弟魏芃禾甚至不惜躺在地上模仿逗趣動作，只為逗他一笑，讓現場笑聲不斷。拍攝結束後劉彥廷笑說：「我是酷帥形象，這種陽光大男孩不適合我啦。」談到沖繩印象，劉彥廷回憶19歲時隨健行科大搭郵輪短暫停留沖繩，「那時候完全不知道有多熱，還穿長袖長褲。」魏芃禾則分享，高中時曾赴沖繩參賽並對決日本球員河村勇輝，留下深刻印象，當地咖哩飯也讓他念念不忘。陳文宏則簡單直白地表示：「就是很熱！」笑稱幸好自己旅行一定會準備防曬乳與帽子。Taishin Wonders品涵回憶七年前曾造訪沖繩水族館與國際通，自嘲當時模樣還像個小朋友；未曾前往沖繩的柳柳對當地的印象多來自朋友分享：「很熱，海很藍也很漂亮，充滿度假氛圍。」戰神本季最後主場週特別與沖繩縣產業振興公社台北事務所、中琉文化經濟協會合作推出「沖繩夏日 いやささー」，4/25開場與4/26中場將帶來太鼓舞團與沖繩民謠的聯合演出，受邀演出的EISA太鼓舞團「美風(ちゅらかじ)」由和太鼓熊組教室成立，致力於推廣沖繩傳統EISA太鼓舞，展現琉球文化的熱情與活力。沖繩民謠歌手Kenyu曾健裕則長年投入沖繩音樂創作與演出，擅長以三線琴融合台灣與沖繩元素，發展出獨具風格的島嶼音樂。雙方透過節奏鮮明的太鼓舞與音樂，將沖繩文化魅力帶進主場。現場亦規劃沖繩美食與琉球服飾體驗，讓戰友在主場感受濃厚的海島風情。4月25日更推出「漂流明信片」活動，邀請戰友寫下想對戰神們說的話投入信箱中，當日15：30至16：00於城市舞台區將抽出30名幸運得主，有機會獲得球員或啦啦隊的手寫明信片，讓心意被看見也被收藏。為感謝戰友們一路以來的支持，賽後將舉辦簽名會，4月25日由戰神應援團長Rina與Taishin Wonders出席，4月26日為戰神全體球員參與。