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▲28歲于齊薇一張鵝蛋臉、甜美五官相當標緻，氣質出眾。（圖／于齊薇臉書）

▲方文琳（左起）、于齊薇、于齊優母女3人親密合影。（圖／于齊薇臉書）

方文琳與前夫于冠華的二女兒于齊薇繼承母親清秀五官與獨特氣質，外貌出眾動人，曾經被鄉民盛讚是校花等級，她昨（13）日跟家人一起慶祝28歲生日，透露把頭髮剪短，新造型美貌不減，網友大呼：「還是太美了」、「根本白雪公主！」昨天深夜，于齊薇在粉專上傳多張吃生日大餐的照片，感性地發文：「今天我生日！把長髮剪短了，晚上跟家人吃生日餐了，連續吃美食喝酒好幾天了，每年都一樣是被愛包圍著，謝謝大家今天的祝福！」照片中，原本長髮及胸的于齊薇將頭髮修短，穿黑色大SIZE單寧襯衫入鏡，一張鵝蛋臉、甜美五官相當標緻，身旁還有最愛的母親和大姊于齊優，方文琳留言祝福：「女兒，我的愛！生日快樂！繼續保有真善美。」網友大讚：「白雪公主，生日快樂」、「女神」、「母女三人都是氣質美女！」于齊薇從輔仁大學運動休閒管理學系畢業，大學就開始接觸演藝工作，不僅和媽媽在賀歲片《金不厭詐》演出，還拍攝林隆璇兒子林亭翰歌曲《想想》MV，2023年參加大型實境秀《炸裂吧！女孩》，在節目中展現從內向到勇敢突破自我的過程，收穫不少粉絲支持。方文琳對女兒的演藝之路抱持「支持但不強求」的開放態度，常以前輩身分給予建議，去年，于齊薇接下內衣廣告，在IG分享身穿黑色Bra的美照，小露性感，對此，方文琳坦言，最初看到這組作品時一度質疑了一下，笑說「有必要那麼捧場嗎」，不過她也理解身為演員應該嘗試多元角色，而女兒的照片也呈現健康、自信的美感。