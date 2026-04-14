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▲范姜彥豐今日前往士林地方法院出庭，向粿粿、王子求償100萬。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

范姜彥豐全黑現身 粿粿、王子未到場

全案將於28日宣判 結果幾無懸念

藝人粿粿（江瑋琳）2025年爆出婚內與王子（邱勝翊）不倫風波，掀起輿論熱議，相關民事求償案今（14）日下午於士林地方法院開庭審理。范姜彥豐親自出庭，並當庭向粿粿與王子提出連帶賠償100萬元的請求，而粿、王兩人雖未現身，但委任律師已在庭上表態「願意賠償」，案件進入關鍵階段。據了解，此案於下午2時10分開庭，范姜彥豐身穿一身黑色服裝親自到場應訊，神情低調嚴肅，相較之下粿粿與王子則未出庭，改由委任律師代表出席。此次開庭是范姜彥豐針對婚姻破裂所提起的民事求償訴訟，雙方爭點聚焦於侵害配偶權責任與精神損害賠償金額。庭訊過程中，范姜彥豐當庭提出要求粿粿與王子連帶賠償100萬元，值得注意的是，粿粿、王子的委任律師並未抗辯，反而當場表示「願意賠償」，形同對求償金額予以認諾。此舉也讓案件出現明確轉折，法律界人士指出，若已認諾賠償，後續判決多半將依此方向進行，爭議焦點將不再集中於責任認定，而是程序性確認。隨著開庭結果定案，法院已排定將於本月28日下午宣判結果，在被告方王子、粿粿已表達願意賠償的情況下，外界普遍認為判決結果幾乎底定，僅待正式裁定金額與責任範圍。這起從不倫風波延燒至法律訴訟的案件，後續發展仍備受關注。值得一提的是，王子才剛捲入藝人范姜彥豐與粿粿的婚姻風波，接著近期又因為偽造病例、逃避兵役案件被捕，形象再度受到衝擊，接連2起爭議，讓不少人都在觀望王子未來是否還能重返演藝圈。