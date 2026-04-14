台灣給旅客的第一印象竟然是在味道上！近期日籍女星阿部瑪利亞在 YouTube 最新影片中探討「外國人對台灣的刻板印象」，內容提到一部分外國人來台灣剛下飛機，就能明顯感受到有股獨特濃烈的氣味，話題引發台灣網友熱議，更有一票人認證：「從國外回來超明顯！」
台灣環境有特殊味道！外國旅客下飛機就聞到
阿部瑪利亞在影片中分享外國友人的經驗，指出有人剛下飛機、抵達台灣，就感受到強烈的環境氣味，像是夜市食物氣味濃厚，路上常聞到水溝味、垃圾味，便利商店則有茶葉蛋的味道。
阿部瑪利亞隨後也坦言，自己也有類似感受，形容每次剛到台灣就會聞到濕氣或油的氣味，甚至還不太喜歡超商茶葉蛋的味道，會因此額外多洗一次澡。
而同台拍攝影片的台德混血 YouTuber 唄姬也坦言，有些地方真的滿臭，但也提到日本超商同樣有炸物的油耗味。
台灣環境臭味來源曝光！一票認證：回國感受很明顯
影片內容曝光後，在社群 Threads 上引發大批台灣人熱議，不少網友認同並表示：「從日本回來的時候一出機場，整個悶熱潮濕感襲來，經過那次之後，嗯…是真的」、「覺得是機場冷氣管線的霉味，因為走到機捷，雖然一樣悶悶的但就是比較不臭」、「機場不算到臭，但真的一下飛機就會有個味道是真的」、「台灣濕氣非常重，從歐洲或澳洲回來一入走道就非常明顯」。
除了環境的潮濕味之外，踏入台灣的街道後，水溝也成為旅客常常聞到異味的來源，水溝蓋總會飄出陣陣異味，許多人則將其歸咎於有些不守規矩的餐飲業者偷偷傾倒廢油與食物殘渣。
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阿部瑪利亞在影片中分享外國友人的經驗，指出有人剛下飛機、抵達台灣，就感受到強烈的環境氣味，像是夜市食物氣味濃厚，路上常聞到水溝味、垃圾味，便利商店則有茶葉蛋的味道。
阿部瑪利亞隨後也坦言，自己也有類似感受，形容每次剛到台灣就會聞到濕氣或油的氣味，甚至還不太喜歡超商茶葉蛋的味道，會因此額外多洗一次澡。
台灣環境臭味來源曝光！一票認證：回國感受很明顯
影片內容曝光後，在社群 Threads 上引發大批台灣人熱議，不少網友認同並表示：「從日本回來的時候一出機場，整個悶熱潮濕感襲來，經過那次之後，嗯…是真的」、「覺得是機場冷氣管線的霉味，因為走到機捷，雖然一樣悶悶的但就是比較不臭」、「機場不算到臭，但真的一下飛機就會有個味道是真的」、「台灣濕氣非常重，從歐洲或澳洲回來一入走道就非常明顯」。