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▲孟潔與小2歲的藝人男友馮晨軒傳婚訊，經紀人跟球團都沒有否認。（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

戀情低調進行 杜拜浪漫求婚藏驚喜

球團回應不否認 婚訊可信度升高

樂天女孩成員孟潔近日傳出感情新進展，與小她2歲的藝人馮晨軒（餅乾）疑似已步入人生下一階段，消息指出男方日前在杜拜精心安排求婚橋段，孟潔當場點頭答應，2人戀情正式升級為「未婚夫妻」，這段姐弟戀過去一直相當低調，如今傳出好消息也讓不少粉絲又驚又喜，紛紛湧入社群留言祝福，尤其樂天球團與孟潔經紀人皆回應：「謝謝大家關心，目前會以工作為主。」態度耐人尋味。35歲樂天女孩孟潔與藝人馮晨軒2人戀情其實早有跡可循，去年11月曾被媒體捕捉到私下約會畫面，互動親密，引發外界關注，當時經紀公司僅以「藝人正常交友」回應，未正面承認戀情，儘管如此雙方之後仍維持低調態度，鮮少在公開場合放閃，顯示對這段關係相當謹慎經營。傳出此次求婚地點選在杜拜，馮晨軒特地安排異國驚喜，在浪漫氛圍中向孟潔求婚成功，整體過程保密到家僅少數親近友人知情，這趟旅行不僅是放鬆行程，更成為2人關係的重要轉折點，也讓這段戀情正式邁入新階段。雖然雙方尚未正式公開細節，但相關消息已在圈內流傳，不少人直言這場求婚「誠意滿滿」，也讓外界更加期待2人後續是否會公布婚禮計畫。面對外界關注，樂天球團僅簡短表示「謝謝大家關心，目前會以工作為主」，未進一步說明是否屬實，相較於一般否認或澄清聲明，此次回應相對保守，也被外界解讀為「未否認」，也讓整起事件增添更多討論空間。孟潔近年人氣持續攀升，不僅活躍於職棒應援舞台，也跨足多元演藝領域，累積不少死忠粉絲，此次傳出求婚消息後，粉絲反應呈現兩極，有人送上祝福，也有人擔心是否影響未來發展。