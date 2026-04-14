韓國第62屆百想藝術大賞昨（13）日正式公布各部門入圍名單，然而電視部門名單一出，立刻掀起質疑聲浪，「國民MC」劉在錫的6個節目竟全數落選，電視部門的男女主角入圍名單也同樣出現眾多遺珠，包括《公益律師》鄭敬淏、《臥底洪小姐》朴信惠、《親愛的X》金裕貞，以及《愛情怎麼翻譯》高允貞，讓不少觀眾對於評選標準產生強烈質疑。
劉在錫全數節目槓龜 零入圍引眾怒
在男子綜藝人獎的提名名單中，由郭範、旗安84、金元勳、李瑞鎮、秋成勳角逐，然而大神劉在錫主持的節目卻全數落選。無論是電視節目《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《玩什麼好呢》、《只要有空》，或是有著高網路聲量的YouTube網綜《藉口GO》、《風向GO2》都榜上無名。雖然獎項有競爭性，未必每部節目都能獲獎，但連劉在錫本人都未能入圍，引發了各界對百想審核標準的質疑，認為這和大神在過去一年創造的歷史級收視與話題貢獻度嚴重不符。
金裕貞成最大遺珠 朴信惠、高允貞都落榜
電視部門女子最優秀演技賞入圍名單有金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善、林潤娥。名單一出，許多觀眾心目中的最大遺珠就是金裕貞，直呼她在《親愛的X》中的角色張力超強，不敢相信竟然沒入圍！劇中她大膽挑戰極具層次的反社會人格角色「白雅珍」，將那種看似無害實則冷酷、瘋批的內心世界詮釋得淋漓盡致，錯失入圍機會令大批粉絲替她抱屈。
此外，《臥底洪小姐》的朴信惠與《愛情怎麼翻譯》的高允貞同樣成為遺珠。朴信惠在《臥底洪小姐》中展現了轉型後的成熟魅力，完美詮釋金融調查官在權力與情感博弈間的細膩心理。高允貞則在《愛情怎麼翻譯》中挑戰多層次演技，精準描繪了角色爆紅後的心理創傷與自我療癒過程，在演出人格分裂角色時的表現也讓人驚艷。兩人雙雙落榜，讓許多影評人與觀眾大呼意外。
鄭敬淏無緣視帝 廣獲好評卻沒入圍
男子最優秀演技賞則由柳承龍、朴珍榮、李俊昊、池晟、玄彬展開競爭，然而卻少了憑藉《公益律師》廣獲好評的鄭敬淏。他在劇中飾演遊走於道德與利益間的「姜大衛」，不僅精準掌握了法律專業的冷靜，更將背後的脆弱與人性幽默刻畫到位，可說是細膩賦予了角色靈魂，連收視表現也相當不錯，居然沒能入圍，成為了本屆百想名單中最令人惋惜的缺角之一。
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
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在男子綜藝人獎的提名名單中，由郭範、旗安84、金元勳、李瑞鎮、秋成勳角逐，然而大神劉在錫主持的節目卻全數落選。無論是電視節目《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《玩什麼好呢》、《只要有空》，或是有著高網路聲量的YouTube網綜《藉口GO》、《風向GO2》都榜上無名。雖然獎項有競爭性，未必每部節目都能獲獎，但連劉在錫本人都未能入圍，引發了各界對百想審核標準的質疑，認為這和大神在過去一年創造的歷史級收視與話題貢獻度嚴重不符。
電視部門女子最優秀演技賞入圍名單有金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善、林潤娥。名單一出，許多觀眾心目中的最大遺珠就是金裕貞，直呼她在《親愛的X》中的角色張力超強，不敢相信竟然沒入圍！劇中她大膽挑戰極具層次的反社會人格角色「白雅珍」，將那種看似無害實則冷酷、瘋批的內心世界詮釋得淋漓盡致，錯失入圍機會令大批粉絲替她抱屈。
此外，《臥底洪小姐》的朴信惠與《愛情怎麼翻譯》的高允貞同樣成為遺珠。朴信惠在《臥底洪小姐》中展現了轉型後的成熟魅力，完美詮釋金融調查官在權力與情感博弈間的細膩心理。高允貞則在《愛情怎麼翻譯》中挑戰多層次演技，精準描繪了角色爆紅後的心理創傷與自我療癒過程，在演出人格分裂角色時的表現也讓人驚艷。兩人雙雙落榜，讓許多影評人與觀眾大呼意外。
男子最優秀演技賞則由柳承龍、朴珍榮、李俊昊、池晟、玄彬展開競爭，然而卻少了憑藉《公益律師》廣獲好評的鄭敬淏。他在劇中飾演遊走於道德與利益間的「姜大衛」，不僅精準掌握了法律專業的冷靜，更將背後的脆弱與人性幽默刻畫到位，可說是細膩賦予了角色靈魂，連收視表現也相當不錯，居然沒能入圍，成為了本屆百想名單中最令人惋惜的缺角之一。
第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。
📌第62屆《想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品（電視劇）
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳作品（節目）
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
作品獎（教養節目）
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶