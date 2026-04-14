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▲劉在錫（如圖）身為綜藝大神，主持多部節目卻都沒入圍今年的百想藝術大賞，讓觀眾質疑評選標準何在。（圖／IG@antenna_official）

▲《愛情怎麼翻譯？》高允貞（右）未能入圍本屆百想，也成為大家心目中的遺珠。（圖／IG@/netflixkr）

韓國第62屆百想藝術大賞昨（13）日正式公布各部門入圍名單，然而電視部門名單一出，立刻掀起質疑聲浪，「國民MC」劉在錫的6個節目竟全數落選，電視部門的男女主角入圍名單也同樣出現眾多遺珠，包括《公益律師》鄭敬淏、《臥底洪小姐》朴信惠、《親愛的X》金裕貞，以及《愛情怎麼翻譯》高允貞，讓不少觀眾對於評選標準產生強烈質疑。在男子綜藝人獎的提名名單中，由郭範、旗安84、金元勳、李瑞鎮、秋成勳角逐，然而大神劉在錫主持的節目卻全數落選。無論是電視節目《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《玩什麼好呢》、《只要有空》，或是有著高網路聲量的YouTube網綜《藉口GO》、《風向GO2》都榜上無名。雖然獎項有競爭性，未必每部節目都能獲獎，但連劉在錫本人都未能入圍，引發了各界對百想審核標準的質疑，認為這和大神在過去一年創造的歷史級收視與話題貢獻度嚴重不符。電視部門女子最優秀演技賞入圍名單有金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善、林潤娥。名單一出，許多觀眾心目中的最大遺珠就是金裕貞，直呼她在《親愛的X》中的角色張力超強，不敢相信竟然沒入圍！劇中她大膽挑戰極具層次的反社會人格角色「白雅珍」，將那種看似無害實則冷酷、瘋批的內心世界詮釋得淋漓盡致，錯失入圍機會令大批粉絲替她抱屈。此外，《臥底洪小姐》的朴信惠與《愛情怎麼翻譯》的高允貞同樣成為遺珠。朴信惠在《臥底洪小姐》中展現了轉型後的成熟魅力，完美詮釋金融調查官在權力與情感博弈間的細膩心理。高允貞則在《愛情怎麼翻譯》中挑戰多層次演技，精準描繪了角色爆紅後的心理創傷與自我療癒過程，在演出人格分裂角色時的表現也讓人驚艷。兩人雙雙落榜，讓許多影評人與觀眾大呼意外。男子最優秀演技賞則由柳承龍、朴珍榮、李俊昊、池晟、玄彬展開競爭，然而卻少了憑藉《公益律師》廣獲好評的鄭敬淏。他在劇中飾演遊走於道德與利益間的「姜大衛」，不僅精準掌握了法律專業的冷靜，更將背後的脆弱與人性幽默刻畫到位，可說是細膩賦予了角色靈魂，連收視表現也相當不錯，居然沒能入圍，成為了本屆百想名單中最令人惋惜的缺角之一。第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。最佳作品（電視劇）《未知的首爾》《金部長的夢想人生》《妳和其餘的一切》《下流大盜》《暴君的廚師》最佳作品（節目）《極限84》《新人教練金軟景》《我們的抒情曲》《上班族們第二季》《黑白大廚：料理階級大戰2》作品獎（教養節目）《以倖存者之名：深入韓國慘案》《紀錄洞察：人才戰爭》《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》《KBS 公社創立大型企劃聖物》《SBS特別節目 奇怪的動物園》導演獎《未知的首爾》朴信宇《韓國製造》禹民鎬《愛情怎麼翻譯？》柳英恩《妳和其餘的一切》趙英民《金部長的夢想人生》曹鉉卓劇本獎《認罪之罪》權宗官《妳和其餘的一切》宋惠珍《未知的首爾》李江《恩愛的盜賊大人》李善《莎拉的真偽人生》秋淞然藝術獎《The Seasons》姜承元（音樂）《下流大盜》金南植（視覺特效）《韓國製造》金泰成（攝影）《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）最佳男主角《金部長的夢想人生》柳承龍《未知的首爾》朴珍榮《颱風商社》李俊昊《法官李漢英》池晟《韓國製造》玄彬最佳女主角《妳和其餘的一切》金高銀《未知的首爾》朴寶英《妳和其餘的一切》朴智賢《莎拉的真偽人生》申惠善《暴君的廚師》林潤娥最佳男配角《妳和其餘的一切》金建宇《金部長的夢想人生》柳承穆《Love Me》劉宰明《你旁觀的罪》張勝祖《愛麻夫人熱映中》陳善圭最佳女配角《金部長的夢想人生》明世彬《未知的首爾》元美京《莎拉的真偽人生》李伊潭《下流大盜》林秀晶《臥底洪小姐》河潤景最佳男新人《下流大盜》金政旭《弱美男英雄Class 2》裴奈拏《暴君的廚師》李彩玟《機智住院醫生生活》鄭準元《恩愛的盜賊大人》洪民基最佳女新人《下流大盜》金旼《愛麻夫人熱映中》方效潾《機智住院醫生生活》申始雅《榮耀：她們的法庭》全昭映《臥底洪小姐》崔智秀最佳綜藝（男）郭範旗安84金元勛李瑞鎮秋成勳最佳綜藝（女）金軟景薛仁雅李秀智張度練洪真慶