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▲温世政提出「雞尾酒療法」作為南投縣垃圾問題解方。（圖／中部環團提供，2026.04.14）

▲南投縣長許淑華表示，縣府一直以多元方式處理垃圾問題，但實務上有其阻礙。（圖／讀者提供，2026.04.14）

南投縣政府計劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，引起在地民眾與環保團體反彈，縣府今天舉辦二階環評範疇界定延續會議，時代力量主席王婉諭到場聲援抗議群眾，民進黨縣長參選人温世政也主張採「雞尾酒療法」多元去化垃圾。縣長許淑華表示，若「雞尾酒療法」有效，南投不致堆積逾30萬噸的垃圾，溫世政作為學霸醫生應理性看待問題，不要被特定團體牽著鼻子走、為反對而反對。投縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理及再生能源中心，1月底起辦理二階環評範疇界定會議，之後在3月16日、4月1、2、14、15日排定延會，短短1個月內排了3場5天，且地點都不在名間。名間鄉長陳翰立痛批縣府以行政暴力凌遲農民，正值春茶採收時間，縣府迫使農民一再放下農務與生計，長途奔波往返會場；民進黨縣長候選人温世政、時代力量主席王婉諭也到場聲援。王婉諭說，名間鄉是台灣茶葉重要產地、石虎等野生動物的棲地，興建焚化爐直接威脅鄉親生存權與健康權。垃圾問題絕非只有蓋焚化爐一途，縣府在南投縣長許淑華領導下淪為「焚化爐公關公司」，以程序霸凌名間鄉親、實質排除公民參與。温世政表示，他贊成南投要有自主處理垃圾能力，但「多元處理」才是世界潮流。南投的垃圾問題有如腫瘤，不只開刀，還有標靶治療、DNA治療等各種方案，因此他提出雞尾酒療法處理南投垃圾腫瘤。南崗工業區有2座焚化爐，目前燒別縣市的垃圾，可以付費請境內焚化爐協助處理，並將兩座焚化爐就地優化，每天可加燒60到100噸垃圾，僅剩的50噸垃圾透過縣市合作處理。但縣長許淑華說，縣府一直執行多元處理程序，若單純能以「雞尾酒療法」解決，南投就不會堆積逾30萬噸垃圾。目前全國焚化爐老化、處理量能低，各縣市自有垃圾去化不完，所以國家政策及環境部都鼓勵規畫新焚化爐。雖然溫世政可能不了解，但作為學霸醫生應理性看待問題，盼不要受到政治影響，被特定團體牽著鼻子走、為了反對而反對，應以更宏觀角度了解鄉親需求及期待。