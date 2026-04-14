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▲吳宗憲（如圖）演唱會上經典曲連發，還多次淚灑舞台。（圖／記者邱曾其攝影）

吳宗憲開唱完秒退休？吳姍儒淚吐實情：他活得自在

▲吳姍儒（如圖）透露吳宗憲過著退休般生活。（圖／記者邱曾其攝影）

綜藝天王吳宗憲上月28、29日舉行演唱會，情緒激動多次淚灑舞台，其愛女吳姍儒（Sandy）坐在台下大爆哭，今（14）日她出席私密保養品代言記者會，吐槽吳宗憲當時挪走自己的妝髮團隊，高興對方活得自在輕鬆，尤其現今宛如退休般的近況，相當愜意，「他忙著發明、產品，認真練高爾夫，他活得很自己的樣子，好好生活比較重要。」一字一句流露吳姍儒對爸爸的疼惜與關愛。吳姍儒今稍早受訪，分享吳宗憲上月一連2天開唱的觀後心得，先是忍不住抱怨對方挪走自己的妝髮團隊，吐槽「請問有人在乎阿公（吳宗憲）的妝髮嗎？我去到後台，整團都是我的人！」話鋒一轉，吳姍儒仍讚道爸爸真性情表現，「看他哭我也爆哭，三姊妹哭得亂七八糟」，而且還嫌聽不夠，「我沒有要聽忘情水欸！」幽默十足。吳宗憲此次開唱，備受粉絲擔憂成引退演出，吳姍儒雖沒有直指退休，但也透露其現況過得自在、舒適，「他活得蠻他自己的樣子，偶爾跟他聊天，會跑來我家攤在沙發上閒聊，這樣挺好的」，至於未來有望再合體主持節目？吳姍儒劈頭回：「還好，他開心比較重要，他忙著發明、產品，認真練高爾夫，好好生活比較重要。」語氣深切。回顧吳宗憲演唱會，吳姍儒上月29日晚間變於社群IG寫下心得，「一切盡在不言中，他在我的世界裡差不多就跟忘情水歌詞一樣，就算我會心碎不會看見我流淚，昨天跟台上同步的是我們三個女兒的眼淚，我已經哭到滿臉花再被他一貫的幽默笑翻」，告白吳宗憲是生命中的時空旅人，「誠如他所說希望世界可以多點愛，我很愛你喔！」