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台中市議會今（14）日進行財經業務質詢，議員林德宇針對智慧城市成效指出，市府數位發展局成立3年多，至今僅靠「台中通APP」撐場面，淪為既有市政服務的「數位代銷局」。他要求數發局應扮演引擎角色，整合各局處巨量影像資料，導入視覺語言模型（VLM）提升數據決策能力，而非僅做表面包裝。林德宇表示，智慧城市治理不應「只做半套」。目前交通、警察、環保、水利等局處擁有大量即時影像，若仍依賴人工判別通報，技術仍停留在「遠古時代」。他強調，數發局應整合交通壅塞、道路坑洞、淹水預防等影像數據，透過AI辨識達到真正的「數位治理」，避免各局處後台各自為政。對此，數位發展局長林谷隆表示，台中市在智慧城市表現上有三大成績：開放資料（Open Data）榮獲全國第一、資安評比全台第二，以及「台中通APP」下載量突破313萬次。然而林德宇反駁，台中通僅是便民服務的「一站式入口」，缺乏實質的城市治理數據產出。他指出，目前各局處監控設備整合程度不一，如警察局CCTV連網率不到2成，數發局應介入協調。林谷隆說，打破資料壁壘是努力方向，未來計畫從法規面與應用端著手，利用VLM模型進行訓練，將各局處影像資料從「各自為政」轉向整合應用。林德宇最後要求，數發局必須擺脫「貼牌」思維，成為智慧城市的發動引擎，讓數據真正服務於市政治理。