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日本京都府南丹市小學六年級的11歲男童安達結希，原本在三月下旬的春假準備與家人來台灣旅遊，但卻在參加畢業典禮的路上失蹤，過了22天候，京都府警方於13日在山區尋獲一名疑似男童的遺體，今日最新調查曝光，男童身上穿著運動衫有84號數字，與安達結希失蹤時所穿的運動衫的設計相符，警方仍在確認死因以及實際身分。安達結希於3月23日上午8時左右，在距離學校約200公尺處繼父的車上下車後，隨即失去聯絡，下落不明。學校當天是畢業典禮，直到中午11時50分許才聯繫安達母親，但學校裝設的2台監視器都沒有拍到他的身影，就此消失22天。根據讀賣新聞報導，在搜尋就讀於京都府南丹市立園部小學六年級的安達結希（11歲）失蹤案中，警方表示，13日在市內發現的一具疑似兒童的遺體，沒有被覆蓋或掩埋等刻意隱藏的痕跡。此外也確認，遺體所穿的刷毛外套（fleece）內的運動衫，與安達同學所穿的衣服為相同設計。京都府警認為該遺體極有可能是安達同學，將於14日對遺體進行司法解剖，盡快確認死因及身分。警方與附近居民表示，發現遺體的地點位於該小學向南約2公里處，是民宅與農田零散分布的地區。地點在山腳附近，從農道稍微往內的地方。該農道可由學校與安達同學住家經由一般道路到達。雖然汽車可以進入道路，但該處並非外地人士平時會造訪的場所。當地一名61歲男子表示，「山林與林道都是只有本地人才知道的地方。這裡平時非常平靜，真的令人震驚」；一名88歲的當地居民也提到，自己在13日上午9時30分左右曾在農道上遛狗，當時沒有發現異常，但到了下午在附近田地工作時就看到警方拉起封鎖線，聽聞報導後得知遺體被尋獲感到震驚。報導提到，14日早晨，在現場附近通往山林的道路上已拉起封鎖線，約有10輛京都府警的調查車輛在場。封鎖線內可看到戴著頭套與口罩的調查員正在調查周邊。警方表示，遺體的年齡與性別尚未確認，但體型嬌小，推測不是成人，而是兒童。身穿深藍色抓絨外套與米色長褲。外套內的運動衫為灰色，上面寫有「84」的數字，與安達同學失蹤時所穿的運動衫為相同設計。遺體未穿鞋，但在遺體發現地點西南約4公里的山中，12日曾發現一雙類似安達同學運動鞋的黑色鞋子。從衣物尺寸來看，遺體體型推測為瘦小型，而安達同學本身也是瘦小體型。周刊文春日前披露，安達32歲的母親去年底與一名24歲男子再婚，一家三口原本計畫趁春假期間前往台灣旅遊，未料出發前夕發生憾事。