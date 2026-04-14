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台灣景點哪裡值得去第2次？「答案太真實」眾人一致認同

最受到歡迎的答案竟然是「桃園國際機場」，該則貼文有2.4萬讚，但該答案卻有高達9.8萬讚認同

▲網友討論台灣哪個地方值得一去再去，結果沒想到「桃園國際機場」竟然獲得最多人按讚認證，留言大歪樓。（圖／桃園機場公司提供）

正港台灣景點離島最多人推薦！國旅死亡最大敗筆是它

像是小琉球、綠島、澎湖等地，除了因為離開台灣真的有讓人出去放假旅遊的感覺，景色也非常漂亮

▲不少人推薦澎湖等離島地區非常適合去旅遊，像是近幾年澎湖花火節非常夯，旺季機票都是非常難訂。（圖／澎湖縣政府旅遊處提供）

不少人都提到「國旅沒死，死的是國旅的住宿房價」、「國旅房價真的超離譜，台北的青年旅館一晚都要1800了？」、「連假大家想出去玩，然後住宿房價這麼貴，國旅不死是住宿價格死透了」

隨著後疫情時代以及近年國旅價格也日趨變高，導致有許多民眾出遊都會想要選擇出國玩體驗更好、CP值更高。近日就有網友討論：「請問台灣是否還有讓人想要一去再去的景點？」沒想到答案太過真實，以「桃園國際機場」獲得一致通過，甚至認同的讚數比貼文讚數還要高出4倍，引起廣大迴響，不少人也坦言：「台灣其實漂亮的地方很多，國旅真正死亡原因就是住宿實在太貴。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是少數你願意一去再去的地方?」結果貼文曝光後，，同時也是所有答案中被最多人贊同的。顯見至今的國旅在許多的心中，依舊還是覺得CP值不高，如果要出遊的話寧願安排長假出國去玩，留言區大歪樓表示：然而除了「桃園國際機場」這種搞笑的答案之外，其實最多人推薦的就是台灣的離島，，是想要遠離城市喧囂的民眾非常適合出遊的地方。另外也有許多人針對「國旅已死」的說法表示，台灣的景點絕對沒有問題，也會想要一去再去，但最可怕的就是「住宿價格」，、「台灣國旅一直都不是景點的問題，是住宿品質跟價位的問題」。