我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026台北市長人選至今難產，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。民進黨立委吳沛憶讚，沈伯洋很強，滿像前總統蔡英文的；對此，粉專政客爽開酸，「如果沈伯洋參選在台北市至少可以拿下870萬票」，不被提名正是因為太像蔡英文。政客爽今（14）日在臉書發文狠酸，「我與吳沛憶英雄所見略同，沈伯洋其實若參選台北市長是屈就了，他根本就是總統級的人選；說實話，如果沈伯洋參選在台北市至少可以拿下870萬票。有人可能會質疑，台北市沒有870萬人，哪來這麼多票？我認為，會被沈伯洋感動的不只活人，連靈界的朋友也欣賞他，連清朝時期在台的亡魂都支持沈伯洋，因為他如若神明一般偉大。」政客爽表示，「也許有人會問，既然沈伯洋這麼厲害，為什麼賴清德還不趕快提名他？這一點，吳沛憶就幫我們解惑了，因為沈伯洋就是蔡英文2.0，既然是這樣，賴清德提名他不就自打臉？怎麼可能提名蔡英文的人？我這邊要勸一下賴總統，如果你想要連任，就放手讓沈伯洋去選台北市長吧！」政客爽直言，「到時候沈伯洋若是順利選上台北市長，在賴清德連任總統時，黨內初選就會少了一個絆腳石。如果沈伯洋不選台北市長，那未來就會是賴清德黨內最大的競爭對手。賴清德你有演講讓人哭過嗎？沒有。但沈伯洋曾經讓無數個青鳥淚流滿面過，這就是你必須讓他參選台北市長的理由。」