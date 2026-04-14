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在鄭習會落幕後，中國12日宣布惠台大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等；然而，行政院長卓榮泰卻提醒，不能讓美麗的幻想、謊言打擊台灣穩定的經濟體制；對此，名醫蘇一峰今（14）日開嗆，「吃屎比較爽？美國屎勝過中國糖？」針對中國宣布的惠台大禮包，行政院長卓榮泰表示，有人形容這是一籃水果送好幾十次，這次可能多了顆葡萄，過去澳洲要追究疫情起源觸怒中國，因此禁止澳洲農漁產進口，對產業造成極大傷害，澳洲的例子就可以給國人最好的啟示，絕對不讓這種美麗的幻想、美麗的謊言來打擊台灣現在已經穩定的經濟體制。對此，蘇一峰今日在臉書發文表示，「中國給善意給優惠，硬說是糖衣毒藥；美國給你賴清德吃閉門羹，給你賴政府吃關稅100%，給台灣人吃毒藥瘦肉精，給你吃狗屎，全黨上下跪趴在地上把屎吃光光，大呼『好好吃，謝謝美國爸爸賜屎！』」。蘇一峰狠酸，「吃屎比較爽？美國屎勝過中國糖？」，網友們也紛紛留言表示，「就是不適任的執政黨，盼能盡快下臺」、「賴政府真的是要跟阿扁學一下，不要那麼嗆，起碼學阿扁有密使去跟對岸談一下」、「真是中肯又貼切」、「全黨趴在地下叫全台灣人吃屎，他們自己不吃且錢拿的爽」、「說著連自己都相信的謊」。