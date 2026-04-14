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日本麻疹疫情正呈現爆發式增長，國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計，截至本月5日，感染者總數已多達236人。該機構呼籲民眾應透過接種疫苗等方式加強預防。綜合讀賣新聞等日媒報導，國立健康危機管理研究機構統計，今年截至4月5日，麻疹感染者總數已達236人，與去年同期報告的66例相比，這一數字增加了3.6倍，其擴散速度更是直逼近十年來疫情最嚴峻的2019年。今年，日本在3月8日達到100例病例後，接下來的四周又通報了100多例。且截至3月中旬為止，至少有13%的患者需住院治療。麻疹是由病毒感染引起，會出現高燒、皮疹等症狀，嚴重時可能併發肺炎或腦炎導致死亡。目前尚無特效藥，但可透過疫苗有效預防。日本政府透過公費補助的定期接種，建議幼兒在 1 歲及入學前完成共2劑的接種。然而，2024年度完成2劑接種的比例僅為91%，低於國家設定的95%以上之目標。日本在2015年被世界衛生組織認定處於「排除」狀態，但近年來，美國、非洲及東南亞地區的麻疹疫情持續流行。國立健康危機管理研究機構認為，隨著人員往來頻繁，國內正以未接種疫苗的人群為中心擴散感染。若此情況持續，預計患者人數將進一步增加，並可能出現重症病例。對此，日本厚生勞動省已緊急呼籲民眾，應盡速檢查自身的疫苗接種紀錄，確保具備足夠的免疫防護。