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▲張凌赫被李晨彈額頭。（圖／翻攝自YouTube 浙江衛視）

▲張凌赫滿嘴飯菜還要吹口哨。（圖／翻攝自YouTube 浙江衛視）

張凌赫近來因陸劇《逐玉》爆紅，不僅代言接連找上門，就連每天的上班路都像演唱會一樣，有大批粉絲圍堵。但是他究竟變多紅？回顧2023年他和白鹿上《奔跑吧》的畫面，張凌赫雖然是嘉賓，但鏡頭卻少之又少，一出場就被彈額頭，遊戲環節用食物塞滿嘴巴，還要吹口哨，這要是現在，凌帝可不能這麼被惡整。張凌赫3年前曾上《奔跑吧》宣傳和白鹿主演的戲劇《寧安如夢》，白鹿原本就是節目的主持群之一，鏡頭自然不少。但身為嘉賓，張凌赫一出場就被四個人彈額頭，其中一個遊戲環節，每個人面前都擺著一套韓食，由導演說出指令，藝人照做，要完成20個指令才算過關，例如導演說「吃白飯、吃泡菜、用湯匙吃泡菜、喝明太魚湯」要連續做完。在張凌赫前一位挑戰的沙溢，按照導演指令用紫蘇葉包了一堆食物，結果最後一個指令竟然是「餵張凌赫吃」，雖然當時大家都在笑沙溢等了這麼久，結果一口肉都沒吃到，但張凌赫的嘴巴早就被食物塞滿，幾乎無法說話。好不容易下一個輪到他，嘴裡含了一堆食物，導演還要他吹口哨，他非常敬業地做出吹口哨的動作，只是完全發不出聲音，把所有人逗樂。整集下來張凌赫的鏡頭非常少，很難想像現在的他，只是搭個高鐵都能讓高鐵站交通癱瘓。