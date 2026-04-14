LINE詐騙頻傳，為了提供更安全的通訊環境並防堵詐騙，LINE官方宣布自 2026年4月起，將針對「官方帳號」的認證標示進行全面大升級。未來未經認證的一般帳號，過去常見的「灰色盾牌」將全面移除，讓用戶透過有無盾牌就能一眼秒懂帳號真偽。
根據 LINE 官方公告，本次改版主要有兩大重點。首先是為了幫助用戶更直覺地辨別認證狀態，過去一般官方帳號未認證所使用的「灰色盾牌」將全面移除，未來這類帳號將不再顯示任何盾牌或認證標示。其次，只要是經過 LINE 官方嚴格審核通過的「已認證官方帳號」，原有的盾牌徽章將全面更新為辨識度更高的「綠色與藍色徽章」。
防詐騙必學！2招快速確認「真」官方帳號
面對無所不在的詐騙陷阱，未來民眾只要透過「有無認證標示」即可快速判斷帳號狀態。LINE官方也分享兩個快速確認的撇步：
聊天室名稱：在聊天對話畫面中，注意看帳號名稱前方是否顯示官方認證的綠色或藍色盾牌徽章圖示。
官方帳號主頁：點擊進入該官方帳號的專屬主頁，確認上方是否清楚顯示認證徽章。
官方特別警告：小心「文字假冒」
未認證官方帳號名稱下方會顯示狀態如「官方帳號正在自動回覆訊息」等字樣，一般未認證帳號無法「不顯示」回覆狀態，確保用戶辨識此為官方帳號。若發現有帳號自己於文字名稱或狀態消息中加上「已認證」等字眼，但旁邊卻沒有顯示官方徽章，請務必提高警覺，小心防範可疑帳號。官方也提醒用戶務必將LINE應用程式更新至最新版本26.4.0以上，才能確保看見全新的認證標示。
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防詐騙必學！2招快速確認「真」官方帳號
面對無所不在的詐騙陷阱，未來民眾只要透過「有無認證標示」即可快速判斷帳號狀態。LINE官方也分享兩個快速確認的撇步：
聊天室名稱：在聊天對話畫面中，注意看帳號名稱前方是否顯示官方認證的綠色或藍色盾牌徽章圖示。
官方帳號主頁：點擊進入該官方帳號的專屬主頁，確認上方是否清楚顯示認證徽章。
未認證官方帳號名稱下方會顯示狀態如「官方帳號正在自動回覆訊息」等字樣，一般未認證帳號無法「不顯示」回覆狀態，確保用戶辨識此為官方帳號。若發現有帳號自己於文字名稱或狀態消息中加上「已認證」等字眼，但旁邊卻沒有顯示官方徽章，請務必提高警覺，小心防範可疑帳號。官方也提醒用戶務必將LINE應用程式更新至最新版本26.4.0以上，才能確保看見全新的認證標示。