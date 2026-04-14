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▲議員陳俞融指出，北區中央市場拆除工地疑似遭非法傾倒廢棄物(圖／柳榮俊攝2026.4.14)

台中市議會今(14)日進行財政經濟業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人針對北區中央市場拆除工程提出強力質詢。陳俞融指控，拆除工地疑似遭非法傾倒廢棄物，淪為環境毒瘤；同時痛批該精華地段招商流標後進度停擺，質疑市府監督不周、規劃失能，要求盧秀燕市府立即檢討。議員陳俞融揭露，根據市民提供影片，近期有不明車輛載運廢棄物進入中央市場拆除工地傾倒。她指出，根據經發局資料，該工程預計產出之1萬5510立方公尺土石方應採「原基地破碎回填」，公文明確記載「無外運需求」，更未准許外來廢棄物進入。陳俞融現場播放影片質疑，傾倒物夾雜木材與鐵條，並非合格的建築回填料。她警告，木材埋入地底腐爛後會造成地層下陷，鐵條則會污染地下水，「市府若默許外來物資進入，無異於是在毒害北區土地」。對此，副市長黃國榮表示，將要求負責廠商盡速清運，確保環境安全。另外，中央市場原址的未來開發案。陳俞融表示，該地段產權單純、價值連城，但市府招商成績「慘不忍睹」。該案於114年8月公告招標，底價高達3億7340萬元，卻因無人投標於同年10月流標，至今已空轉逾半年，未見第二次公告。陳俞融批評，財政局僅以「檢討流標原因」空談，缺乏具體調整方案，導致北區精華區淪為荒地，嚴重拖累地方都市更新節奏，招商策略顯然過於死板。針經發局科長蔡永福說，遭目擊的廢棄物是原250戶攤商留下的生活家具，因合作清運業者正逢歲修，才暫置在拆除現場後段，並非外來廢棄物，已要求廠商於5月底前全數清運完畢。財政局長游麗玲則表示，第二次招標原訂於去年底辦理，但因工地先前發生鷹架倒塌意外，導致拆除進度延宕、土地點交期程受阻而推遲。游麗玲坦言，目前不動產景氣不佳，投資者對商場興趣保守，但市府仍堅持規劃為商場使用，不會改作住宅，且未來招商將明確納入地下停車場計畫，以緩解地方停車需求。陳俞融要求，市府中央市場改建是北區發展的重要齒輪，目前卻呈現「工程有瑕疵、招商沒半撇」的窘境。應即刻清查：針對工地內回填物進行檢測，釐清是否包含有毒或外來廢棄物，並公告結果。嚴格管制：禁止非工程車輛進出，杜絕偷倒隱憂。優化招商：財政局應盡速舉辦招商說明會，聽取市場意見並調整標案條件，切莫讓黃金地段繼續閒置。