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紐約洋基球場今（14）日上演了一場足以載入大聯盟史冊的經典戰役。在洋基以11：10逆轉險勝天使隊的亂打戰中，兩隊當家巨星賈吉（Aaron Judge）與楚奧特（Mike Trout）雙雙完成單場「雙響砲」壯舉。根據數據統計，這是大聯盟睽違64年之久，再度出現兩名「曾獲得多次MVP」的球員在同場比賽分別擊出複數全壘打的神級紀錄。根據MLB官方記者莎拉·蘭格斯（Sarah Langs）在社群平台X指出，這種「兩名多屆MVP得主同場雙響砲」的情況，在今日之前大聯盟史上僅發生過3次。最近一次要追溯到1962年7月6日，由洋基傳奇拍檔馬里斯（Roger Maris）與曼托（Mickey Mantle）所創下。賈吉與楚奧特皆曾3度榮獲美聯年度MVP，今日兩人「神仙打架」般的表現，讓全場兩軍合力貢獻7轟、26支安打。賈吉先是在1局下半砲轟菊池雄星，隨後6局下半再敲超前彈；楚奧特則在6局上半揮出追平3分砲，並在8局上半再度開轟助球隊領先。最終洋基靠著9局下半的戲劇性逆轉，以1分之差守住勝利，終結5連敗。賈吉今日首局敲出的2分砲，擊球速度高達116.2英哩（約187公里），不僅刷新本季MLB全壘打的最快速度紀錄，也是自2015年啟用數據追蹤系統以來，第20顆速度破116英哩的重砲，僅次於隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）與道奇大谷翔平。這同時是賈吉生涯第47次單場複數全壘打，位居洋基隊史第2名，僅次於傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）的68次。身為2026年WBC美國隊主將，賈吉賽後對2023年主將楚奧特極盡推崇：「他是史上最偉大的選手。老實說我不喜歡被他痛擊，但能與這種層級的選手競爭真的非常有趣，我很期待未來的每一次交手。」今日這場對決，正式被列入「多屆MVP得主同場雙響砲」的歷史榜單：1956年6月21日： 坎帕內拉（Roy Campanella，道奇）與穆休（Stan Musial，紅雀）。1962年7月3日： 馬里斯與曼托（洋基）。1962年7月6日： 馬里斯與曼托（洋基）。2026年4月13日： 賈吉（洋基）與楚奧特（天使）。這場跨越超過半世紀的罕見對決，不僅展現了兩位現役傳奇的統治力，更被美媒評價為「足以競爭今年度最佳球賽」的經典一役。