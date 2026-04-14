民進黨布局2026選戰，台北市人選尚未出爐，選舉對策委員會今（14）日下午召開會議，據轉述，秘書長徐國勇表示，台北所討論的人選，都很優秀，「保證會提名比徐國勇更強的人選」。

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台北市長人選遲未公布，選對會日前召開選對會，在台北市人選中，包含民進黨立委沈伯洋、范雲、行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農，甚至徐國勇均被點名，不過朝提名沈伯洋為目標。

民進黨下午召開選對會，會後黨發言人吳崢轉述，選對會將建請中執會在桃園市徵召黃世杰、新竹市徵召莊競程代表民進黨參選市長。

另外，就台北市人選上，據了解，徐國勇在會中表示，持續綜合討論中，大家討論的人選都很優秀，「保證會提名比徐國勇更強的人選」；此外，總統賴清德即將22日出訪史瓦帝尼，待下次開會，也要等賴回國後才會接續進行。

至於新竹縣人選部分，據悉，呼聲高的竹北市長鄭朝方仍在思考是否參選；花蓮則傾向不提名，將與已宣布參選縣長的議長張峻合作。
 

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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...