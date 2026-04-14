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前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭中評會決議開除黨籍，事後民眾黨聲明中提及，經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償；對此李貞秀今（14）日先是發文砲轟黃國昌，又再上三立政論節目《94要客訴》大爆猛料；對此，高雄市議員張博洋今日直呼，「難看到很好看」。張博洋今日在臉書發文表示，就在剛剛，李貞秀親上火線再爆更多猛料，公開指控「就是黃國昌主導施壓開除李貞秀黨籍」、「民眾黨表面上對雙重國籍問題護航到底，但黃國昌卻私下叫李貞秀趕快回中國處理國籍問題」、「柯文哲談好只做到會期結束，卻在4月7日質詢前被通知要下台」、「民眾黨將4月7日非正式的會議紀錄，做為開處李貞秀黨籍的證明，會議記錄上面還沒有李貞秀的簽名」、「陳智函扮演雙面人，一面說要保護李貞秀，一面卻向媒體爆料稱李貞秀要5000萬才肯下台」。張博洋狠酸，整個黨難看到好好看，黃國昌是在霸凌中國配偶嗎？「理性、科學、務實」的台灣民眾黨都敢這樣處理自己人了，還期待他們會怎麼處理台灣內政？「到底～康乃爾法學博士黃國昌會不會約李貞秀辯論呢？」張博洋指出，李貞秀在節目上還說：「不能讓黃國昌把民眾黨變成時代力量第二」，但按照這個速度，「可能黃國昌創一個破紀錄的版本更有可能」。