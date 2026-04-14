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▲滅火器7月18日台北小巨蛋演唱會在4月11日中午正式開賣，吸引逾萬人同時上線搶票，票券也於一分鐘內售罄。（圖／火氣音樂提供）

▲滅火器台北小巨蛋演唱會票價座位圖。（圖／火氣音樂提供）

曾獲金曲獎最佳樂團的滅火器即將在7月18日舉辦成團26年以來首次的台北小巨蛋演唱會，門票在4月11日中午開賣即秒殺，讓許多搶不到票的歌迷紛紛敲碗加場，而滅火器也在昨（13）日晚間正式宣布加開 7月19日場次，加場票券將於4月17日中午12:00在KKTIX售票系統、全家便利商店FamiPort正式開賣，加場消息一出，也讓歌迷紛紛留言：「終於等到了」、「這次一定要搶到！」自4月1日公布首場售票資訊到4月11日正式開賣，滅火器每日都在社群上發布來自各方好友的開賣倒數影片，包含林智勝、台灣通勤第一品牌、Marz23、someshiit 山姆、《都市開基祖》工地F4、吳念真、樂天女孩、山東、怕胖團、玖壹壹、淺堤主唱依玲，展現出滅火器在圈內的好人緣。滅火器巧妙運用好友名字和倒數開賣天數的諧音，成功吸引粉絲轉發與討論隔日的倒數人選，也讓粉絲直呼：「好期待明天會是誰來倒數」、「不要再宣傳了，我搶不到票怎麼辦！」7月18日滅火器台北小巨蛋演唱會在4月11日中午正式開賣，吸引逾萬人同時上線搶票，票券也於一分鐘內售罄，滅火器更在完售後發文感性表示：「謝謝，真的很謝謝大家！不論你是從哪首歌、哪張專輯、哪場演出認識滅火器，我們很榮幸可以擁有這樣的緣分。更榮幸的是，因為有大家的支持，讓這場期待已久的冒險，一開頭就有滿滿的能量。滅火器的第一場小巨蛋以秒殺之姿完售，絕對是值得感恩和驕傲一輩子的事。這個里程碑我們走了26年，謝謝你跟我們一起走到這裡。7/18、19 讓渺小的我們，一起創造偉大的一天！」「ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋演唱會」即將在2026年7月18日、7月19日舉行，7月18日首場票券已正式完售，7月19日加場票券將於4月17日中午12點在KKTIX售票系統、全家便利商店FamiPort全面開賣。📌演出名稱：ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋演唱會📌演出時間：2026年7月18日（六）19:30、2026年7月19日（日）19:30📌演出地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）📌售票時間：7/19加場2026年4月17日 （五）12:00📌購票連結：https://kklivetw.kktix.cc/events/og6y7a1📌票 價：NT$3,500 / $3,000 / $2,699（一樓搖滾站席）/ $2,400 / $2,000 / $1,600 / $800 / $400