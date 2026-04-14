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台北市政府為落實「清廉透明」的核心施政理念，每年舉辦「廉能楷模」選拔，選出堅拒不當餽贈、防堵弊端或替市民節省公帑之優良公務員。今（14）日市長蔣萬安親自於市政會議上頒獎表揚這20位廉能楷模，並進一步表示，「清廉治理」一直是我們「臺北隊」重要的核心價值，也是贏得市民信任的重要基石，這群來自各局處的同仁，本於專業服務的信念為市民權益把關，同時持續精進制度、落實防弊作為，提升民眾對市府公正執行職務的信賴，感謝廉能楷模同仁長期以來在工作崗位上的付出與努力。北市府政風處表示，本屆廉能楷模當選事蹟涵蓋個人操守之「拒絕不當餽贈、拾金不昧」，以及推動便民興利面之「防堵詐騙、節省公帑」等具體作為。例如：臺北自來水事業處工程總隊主任吳世紀，打破本位主義，於辦理本市偏遠高地自來水工程時主動協調，合併施作用戶管線與主線工程，替逾480戶民眾省下高達約2,160萬元的接水費用，兼顧便民與公共利益。中山地政事務所專員許博鈞，於辦理繼承登記案件時積極阻詐，成功識破並阻擋企圖利用假遺囑進行的不動產詐騙案件，實質守護市民財產安全；建築管理工程處工程員林祥清，面對民眾餽贈當場堅定拒絕並依規登錄，展現絕不妥協的廉潔立場；殯葬管理處同仁張鳳妙及陳詩妤，於執行遺體處理業務時發現亡者留有現金，第一時間即詳實登錄並完整歸還家屬，展現將心比心的誠信操守。北市府表示，將持續透過制度化的獎勵機制，帶動各機關的正向循環，共同打造透明、高效率的公務環境。