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排隊名便當店也鬧食安風波！上野烤肉飯遭衛生局稽查

▲昨（13）日有不少民眾吃完「上野烤肉飯」之後，出現嘔吐、腹瀉症狀。（圖／內壢大小事）

上野烤肉飯正面回應了！疑馬鈴薯沙拉出狀況

▲上野烤肉飯內壢店也在今（14）日下午發出最新道歉聲明。（圖／上野烤肉飯內壢店）

桃園市中壢區知名連鎖便當店上野烤肉飯爆食安事件！從昨（13）日開始，有許多內壢民眾出現上吐下瀉等疑似症狀，並於在地社團發文，交叉比對後發現都有吃「上野烤肉飯」便當。對此，桃園市衛生局今（14）日前往現場稽查，並依法勒令業者暫停營業。「上野烤肉飯」是桃園知名連鎖便當店，有許多間分店，店內招牌是充滿香氣的「烤肉飯」、「烤五花肉飯」和「烤雞腿飯」，每到用餐時間前店門口就出現大量等待購買便當的人潮。而位於忠孝路上的內壢店，昨（13）日開始卻傳出食安事件，有民眾在臉書「內壢大小事」上發文：「有人昨晚吃內壢上野便當嘔吐的嗎？」表示女兒吃完之後，到了晚間23點突然開始嘔吐。沒想到貼文也出現一票人回應，當天吃完「上野烤肉飯」之後，身體出現不適，症狀有嘔吐、腹瀉。桃園市議員黃瓊慧表示，，而桃園市衛生局今（14）日已經派員前往現場調查，也依法勒令該業者暫停營業，並且立即啟動食品中毒調查機制，針對該店的食品製備流程、作業環境衛生、人員衛生管理及食材保存情形進行全面性查核。目前上野烤肉飯的鐵門也已經拉下來，門口貼上消毒中的字樣；不少內壢人也在社團中表示，「每天都要排隊的店，居然也會出事」、「我以為我是腸胃炎，結果居然是食物中毒」、「我們一家三口也是受害者，昨天晚上在急診」、「我家小孩狂吐到翻」。針對本次食安事件，上野烤肉飯內壢店也在今（14）日下午發出最新聲明，強調目前已將相關樣本送交稽查單位進行分析，初步懷疑可能與4月13日「馬鈴薯沙拉」有關，但實際原因仍須以後續正式檢驗結果為準。在結果出爐之前，本店將持續全力配合衛生局及相關單位調查，絕不推諉。上野烤肉飯補充，，並立即進行全面改善，強化食品安全管理制度，接受總部複查與重新訓練，杜絕類似情況再次發生。