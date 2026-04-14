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李貞秀遭開除黨籍後，風波持續延燒，日前由黨團總召陳清龍提交一份4月7日的會議紀錄，內容指稱李貞秀曾向黨提出「金錢補償」要求，金額推估至少340萬元以上；不過，李貞秀全盤否認，並上節目反擊相關說法。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡狠酸，如今綠媒都心花怒放地承認李貞秀是立委了，更反諷：「很感人！」黃國昌今（14）日進一步證實，李貞秀確曾提出金錢要求，且不只一次，甚至傳出她對黨內表示「這點錢都拿不出來」、「我看不起」。對此，李貞秀透過臉書發聲反駁，直指黃國昌說法「一派胡言」，雙方隔空交火，爭議再度升高。同日下午，李貞秀現身三立政論節目《前進新台灣》錄影，，引發外界關注。黨團主任陳智菡眼見這一幕，隨後截圖上傳到社群平台，諷刺表示「很感人，當一級爆破士李貞秀爆破台灣民眾黨之後，綠媒都心花怒放地承認李貞秀是立委了」。網友則紛紛留言狠酸「終於在綠媒節目當上立委」、「哇，角色轉換還真快」、「看妳那副嘴臉，妳也差不了多少」、「完全被館長神預言，變成青鳥女神，不再是中國間諜」、「當初全黨護一人，如今ㄧ人酸全黨」、「也算是校正回歸」、「一個月前對著人家比中指、上台被當空氣；一個月後可以稱兄道弟，大家是姐妹的」。