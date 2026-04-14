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泰國潑水節於13日至15日登場，有大量民眾返鄉或出遊，近一周也被交通當局視為「7天危險期」，在前四天，全泰國交通事故暴增至154人死亡，705人受傷，當局週二表示，其中曼谷累計死亡人數最高。為何潑水節交通事故總是那麼多？泰國交通單位也給出肇事主因。根據曼谷郵報報導，4月11日至17日期間被視為潑水節的危險七天，今年前四天共發生755起道路事故，比去年潑水節同期的 1,002起事故減少近25%，但去年同期僅有144人死亡、999人受傷。今年前四天死亡人數已超過。根據泰國道路安全中心（RSC）主任Yossapol Wenukoset表示，光是周一，全國就記錄 237起交通事故，造成 224人受傷、51人死亡。泰國在潑水節期間進行「安全駕駛、降低速度、預防事故」的全國安全宣導與執法行動，從4月10日持續至4月16日。官方統計在4月10日至13日期間，超速仍是事故主因，占 41.8%；酒後駕駛 居次，占 27.4%；在交通工具部分，機車涉及多數事故，占 70.9%事故型態方面，75.5% 發生在直線道路；鄉鎮及村莊道路發生比例最高，占 36.3%；事故高峰時段為下午3時至6時，占全部事故 20.25%。受傷與死亡最多的年齡層為20至29歲以及30至39歲，兩個族群各占 17.8%。泰國防災減災廳長Thiraphat Khatchamart 表示，週二交通量仍大，許多人正前往潑水節活動，而另一些人則開始提前返回曼谷或工作地點，以避開預計在週三出現的壅塞車潮。泰國當局也在適當地點設置檢查站與服務點，以防止 疲勞駕駛與追撞事故的發生。