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告別尷尬相親，台中市政府用「興趣」替市民牽紅線！民政局自110年推出主題式單身聯誼以來，透過滾動式修正與多元規劃，讓配對率在4年內翻倍成長至84%，成功打造全台口碑最佳的交友平台。民政局長吳世瑋表示，為降低參與門檻，市府延續報名費減半政策，第二階段12場次活動將於明（15）日早上8點起受理報名，期盼透過五大主題活動，讓更多單身族在自然的互動中遇見幸福。吳世瑋指出，主題式單身聯誼開辦以來成效斐然，場次由最初的6場擴大至今年的25場，累計吸引4,761人次參與，並成功促成1,461對佳偶。數據顯示，平均配對率在短短四年間由39%成長至84%，目前已有9對佳偶主動回報步入禮堂。此外，活動滿意度也逐年攀升，從113年的88.6%成長至114年的97.68%，顯示市府精進活動流程、強化自然互動的策略，獲得單身族群高度肯定。為降低市民參與門檻，市府自114年起實施「報名費減半」政策，由原本的千元調降至500元，實質減輕青年負擔。針對女性參與者，市府更推出「女性揪伴禮」，鼓勵初次參與或性格較內向的女性朋友與好友同行，藉此降低陌生感與社交壓力。透過各項貼心措施，讓市民在輕鬆、友善的氛圍中拓展生活圈。民政局說，今年持續攜手戶政事務所推出25場聯誼活動，包含「甜蜜手作」、「心動遊戲」、「浪漫旅拍」、「質感文青」及「陽光運動」五大主題，滿足不同愛好的單身族群。目前第一階段13場次已全數額滿，第二階段最後12場次將於4月15日上午8時準時開放報名。每場次名額有限，報名費僅收500元，女性揪伴同行更有精美禮品。