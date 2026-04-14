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紐約洋基隊近期傳出振奮人心的復健進度，陣中兩大核心成員——金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）與塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）皆邁入復出前的關鍵階段。沃爾普在完成休賽季的左肩手術復健後，已獲得醫療許可，將於明日正式前往小聯盟展開復健賽；而去年因執行韌帶置換手術（TJ 手術）整季報銷的柯爾，目前已完成模擬比賽練投，手臂的回饋感極佳，甚至直言術後感覺猶如「換了一隻手臂」，有望在近期重返大聯盟投手丘。洋基總教練布恩（Aaron Boone）對於沃爾普的歸隊進程抱持審慎樂觀的態度，他透露沃爾普首場比賽將以 3 到 5 局的負荷量測試水溫，預計本週會在 2A Somerset Patriots 出賽 4 場。布恩強調，沃爾普此前在訓練基地已累積超過 50 個實戰打席，並針對守備穩定性進行強化訓練。根據官網數據，沃爾普去年（2025年）出賽 153 場，打擊率為 .212，貢獻 19 轟與 72 分打點。回顧過去數據，沃爾普在 2023 年曾奪下金手套獎，當年守備率為 .970，顯見受傷勢影響其去年守備端表現下滑明顯。球團希望透過這次完整的復健賽程，不僅確認其左肩傷勢完全痊癒，更期盼他能找回金手套級別的防守實力，在 5 月正式回歸一軍名單，為洋基內野防線注入強心針。前年拿下美聯賽揚獎卻隨即遭逢重傷的柯爾，復健進度同樣令人驚艷。他於上週日面對 1A 打者進行了 3 局、42 球的模擬比賽，身體並未出現任何不適感。布恩教練已排定柯爾將在美國時間週五再度投球。參考其 2023 年獲獎賽季的頂尖數據，柯爾當年繳出 15 勝 4 敗、防禦率僅 2.63 的輝煌成績，在 209 局的投球中狂飆 222 次三振，每局被上壘率（WHIP）低至 0.98。柯爾在受訪時展現高度自信，他表示動完 TJ 手術後，手臂的感受甚至優於受傷之前，不僅球出手時更為順暢，力量的傳遞也更加紮實。儘管仍需面對術後必經的痠痛適應期，但柯爾認為整體的恢復模式已非常接近受傷前的巔峰狀態。隨著洋基先發輪值逐步到位，這位「換新手臂」的王牌回歸，將是洋基今年衝擊季後賽最關鍵的最後一塊拼圖。