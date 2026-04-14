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▲沙門氏菌感染症的傳染方式多因食入受汙染的水或食品，包括生的或未煮熟雞蛋。（圖／疾管署提供）

本週腹瀉疫情上升 疾管署：連假南來北往、氣候轉變

近期氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原繁殖加快，腸道傳染病傳播風險增加。疾管署提醒，近期監測資料顯示，單週腹瀉門急診就診逾12萬人次，以檢出諾羅病毒為多；而清明連假後1、2週仍可能會有上升趨勢。疾管署監測資料顯示，第14週（4月5日至4月11日）腹瀉門急診就診12萬5205人次，較前一週（3月29日至4月4日）11萬9787 人次上升。另全國近4週（第11週至第14週）共接獲 113 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多；其中病原體檢驗陽性案件計 64 起，病毒性病原占87.5%（56起），以檢出諾羅病毒(50起，占陽性群聚78.1%)為多。另外，細菌型病原占12.5%（8起），分別檢出金黃色葡萄球菌4件、沙門氏菌3件及同時檢出金黃色葡萄球菌和沙門氏菌1件；另3月份諾羅病毒分型結果顯示，GII.17為主要的流行型別，占約47.1%，與去年國內流行型別一致。疾管署發言人曾淑慧說，研判本週腹瀉疫情會持續上升，且在清明後1、2週可能都有上升趨勢，因連假期間民眾南來北往，親友相偕外出聚餐頻繁，加上氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原繁殖加快，如食品未能妥善保存，易使腸道傳染病發生風險增加。至於近期正好是白沙屯媽祖進香，曾淑慧提醒，進香活動要注意手部衛生、飲食及呼吸道禮節，有症狀最好在家休息，避免感染。疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手，且應避免生食生飲，食品澈底煮熟後再食用；食品應妥善覆蓋與保存，食用前如發現異味、變色或口感異常，應避免食用，以降低風險；如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。疾管署提醒，餐飲及旅宿業者務必落實廚房環境消毒與清潔，並加強員工健康管理，如有疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除48小時後才可上班。處理受污染的器物表面(如地面、門把等)前應戴上手套與口罩，以20 c.c.漂白水加1公升清水(1,000 ppm)擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100 c.c.漂白水加1公升清水(5,000 ppm)消毒清理，稀釋漂白水應當天配製並標示日期，必須加蓋並避免陽光照射，未使用完應於24小時後丟棄。