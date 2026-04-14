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前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭中評會決議開除黨籍，事後民眾黨聲明中提及，經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償；對此李貞秀今（14）日先是發文砲轟黃國昌，又再上三立政論節目《94要客訴》大爆猛料；對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直呼，「血流成河大場面來了」。張育萌今日在臉書發文表示，李貞秀在今日的《94 要客訴》節目上絕地大反攻——爆逼宮設局害她講「誰要我走誰買單」；黃國昌和周榆修演得像挺中配，私下逼她去放棄國籍；陳智菡還偷放話「李貞秀要拿 5,000 萬」。張育萌指出，李貞秀在節目上表示，自己原本承諾，她可以辭職，但這個會期要做完（到8月），因為這是她對中配的承諾——這就是為什麼，柯文哲原本說「給李貞秀一點時間」，但「這些人」沒有照柯文哲的說法做，「這些人是誰呢？就是黃國昌的人馬。」張育萌續指，李貞秀表示，原本以為都講好了。結果，黃國昌找陳智菡、周榆修，在拉著黨團總召陳清龍來施壓，李貞秀回覆是「這件事情就照黨規來，如果連這樣都不行，誰想要我走，誰買單！」，也就是這句話，直接被民眾黨當成開除的理由。張育萌再指，李貞秀在節目上繼續加碼爆料，周榆修竟然跟她說，「妳這樣子立法院沒辦法推動」，直接把民眾黨過去全黨護一人打得臉超腫，「黃國昌和陳智菡不是一天到晚，說民進黨在毀憲亂政，不讓中配質詢是歧視中配嗎？怎麼周榆修在背後竟然怪李貞秀，害『立法院沒辦法推動』？」張育萌表示，李貞秀指出，開會的時候，她根本沒講到數字，但陳智菡跳出來反問「那是要怎麼樣？」，李貞秀說「那當然啊，不然勒？」，結果，李貞秀發現自己直接被設局。張育萌指出，柯文哲安慰李貞秀的時候，李貞秀還有跟柯文哲說「我的五個小孩都過得很好，不用擔心」，也分析給柯文哲聽說「我做第一個會期可以安撫陸配族群，不然現在有些陸配族群在打說是『黃國昌逼我下台』」，但黃國昌用力主導，要李貞秀打包走人，李貞秀直接對鏡頭說「我不能讓民眾黨變時代力量第二」，這讓張育萌直呼，「我發瘋，有夠好笑，全世界都知道黃國昌是職業關燈手，民眾黨內根本自己也人人自危。」張育萌續指，再來。李貞秀說她就職前，周榆修叫她回中國放棄國籍——李貞秀當時就說自己沒有雙重國籍，因為憲法就說大陸不是外國（這跟李貞秀就職後一再辯解的內容完全一樣），結果，去年 12 月 8 日，黃國昌和陳智菡根本演假的。逼李貞秀去放棄國籍，陳智菡還叫李貞秀飛之前，要先跟他們商量怎麼對媒體發佈，李貞秀隔天就飛了。因為黨內一直有人在亂捅，所以她誰也不敢講。張育萌感嘆，「看了這一遭，我完全跌破眼鏡。怎麼會有個黨這麼離譜，自己檯面上罵民進黨歧視中配，喊得漫天震響，結果私下其實都在演戲，還集體霸凌黨員」，時間回到上週。整個清明連假，都沒人跟李貞秀講什麼，所以她以為自己已經跟柯文哲談好了，就在 4 月 7 日，也就是上週二，李貞秀準備第一次踏進議場總質詢，對她來說是「史上第一個中配走進大院質詢卓榮泰」，結果，當天早上，黃國昌這些人把她攔著，跟她說「你等一下怎麼宣佈下台」。李貞秀怕她被自己人攔住，不讓她去總質詢。張育萌直言，「這個黨根本就是宮鬥教科書——怎麼互相霸凌可以臉不紅、氣不喘？這是哪門子新政治？我還是想問，主張公開透明不遺餘力的黃國昌，黨團和中評會要不要公佈李貞秀的錄音和逐字稿？黃國昌自業自得。平常咆哮說要保護吹哨者、捍衛中配，言猶在耳、餘音繞樑，現在被發現通通都在演。」