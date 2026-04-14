美伊談判破局後，美國總統川普下令海軍對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖，外媒指目前美軍約有15艘艦艇在中東部署，至少有兩艘駛向中國的油輪在荷姆茲海峽掉頭就走。
美媒CNN報導，美國官員表示，在川普下令實施海上封鎖後，美軍在中東地區目前部署有至少15艘艦艇，其中包括1艘航空母艦「林肯號」，以及11艘驅逐艦、的黎波里兩棲待命支隊。目前尚不清楚每艘艦艇的確切位置，或哪些艦艇正參與封鎖行動。
神盾級驅逐艦具備攔截彈道飛彈能力，並能同時執行防空、反艦與反潛作戰，是美國海軍的核心戰力。隸屬美國海軍兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）的F-35B匿蹤戰機，也已在區域內進行起降與部署，提升美軍制空與打擊能力。
據美國CBS報導，美軍自台灣時間13日晚間10時左右正式啟動封鎖行動，在封鎖開始約20鐘後，至少有兩艘油輪掉頭駛離了該海峽。
海事分析公司MarineTraffic指出，一艘名為「Rich Starry」的滿載石油的貨輪，聲稱目的地為中國，後便從荷姆茲海峽返航。該船隻懸掛非洲內陸國家馬拉威的國旗。
同時，另一艘懸掛非洲內陸國家波札那國旗、同樣稱目的地是中國的「Austria」號，則在海峽入口處掉頭離開。
美國封鎖荷姆茲海峽部分海域很可能是為了向伊朗施壓，但其影響將遠遠超出伊朗。作為國際基準的布蘭特原油價格週一上漲7%，徘徊在每桶102美元左右。戰前，其價格約為每桶70美元。自戰爭爆發以來，伊朗已出口數百萬桶石油。其中大部分石油很可能是透過所謂的「暗船」（dark vessels）運輸，以規避西方的制裁和監管。
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神盾級驅逐艦具備攔截彈道飛彈能力，並能同時執行防空、反艦與反潛作戰，是美國海軍的核心戰力。隸屬美國海軍兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）的F-35B匿蹤戰機，也已在區域內進行起降與部署，提升美軍制空與打擊能力。
據美國CBS報導，美軍自台灣時間13日晚間10時左右正式啟動封鎖行動，在封鎖開始約20鐘後，至少有兩艘油輪掉頭駛離了該海峽。
海事分析公司MarineTraffic指出，一艘名為「Rich Starry」的滿載石油的貨輪，聲稱目的地為中國，後便從荷姆茲海峽返航。該船隻懸掛非洲內陸國家馬拉威的國旗。
同時，另一艘懸掛非洲內陸國家波札那國旗、同樣稱目的地是中國的「Austria」號，則在海峽入口處掉頭離開。
美國封鎖荷姆茲海峽部分海域很可能是為了向伊朗施壓，但其影響將遠遠超出伊朗。作為國際基準的布蘭特原油價格週一上漲7%，徘徊在每桶102美元左右。戰前，其價格約為每桶70美元。自戰爭爆發以來，伊朗已出口數百萬桶石油。其中大部分石油很可能是透過所謂的「暗船」（dark vessels）運輸，以規避西方的制裁和監管。
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