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日前多份民調結果顯示，基隆市選情關鍵就在「中間選民」與「年輕選民」的投票取向，基隆市長參選人童子瑋昨（13）日起於社群媒體Instagram、threads推出漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」，盼延續爬山話題熱潮，以自身成長背景傳遞對基隆的情感，加強年輕選民的認同。童子瑋表示，上個月因為蔡英文前總統、蕭美琴副總統接連來到基隆和他同台，其中「爬山」議題引起許多媒體報導跟網友討論，提升了他的網路聲量，其中threads足足增加了將近一萬位粉絲，單月瀏覽次數更超過500萬。他說，希望能夠透過網路力量拉票，因此就需要讓這些新朋友更加認識，決定推出適合青年的漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」。童子瑋說，在參選開始，就有很多在地青年貢獻所長，默默協助他的選戰，其中Line貼圖的Q版人物，就是青年設計師的作品，而選戰已經開跑三個月，青年朋友經常跟他對談，就決定把他在基隆成長的故事，結合Q版人物跟基隆意象，化成一篇篇的圖文。童子瑋昨日分享了漫畫圖文的封面，背景圖樣就包含了基隆虎仔山的地標意象、童子瑋選區的崁仔頂，以及他從小長大的慶安宮，更加入了營養三明治、豆干包、吉古拉、泡泡冰的在地小吃。據了解，這次的漫畫圖文故事將連載10篇，涵蓋童子瑋的小時候、一路的求學經歷，以及長大後由議員到議長的從政故事。第一篇故事「慶安宮囡仔！點點香火、熙來攘往下的童年」裡提到，在童子瑋的小時候，廟埕前的攤商小販絡繹不絕，阿公童永會筆挺西裝繫上領結，穿梭在慶安宮的人客之間，，「天光到夜黑，家中大門永遠敞開」，無論是市井小民、地方政要、總統級的大官，都會來找阿公，而他也在這種環境下，學習待人處世、進退應對。故事寫到，童家的「規矩」特多，帶著昭和時代的仕紳氛圍、長幼有序，上餐桌得坐三分，想偷吃一口馬頭魚還會被母親喝斥「等阿公先動筷！」別人家的囡仔街上溜達，但童子瑋不僅熟稔廟中科儀，更要常常要出面「social一下」，父輩教誨的「禮貌」二字刻在骨子裡，至今依然受用。