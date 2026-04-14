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台鐵公司除了本業外，也響應包租代管政策，把台中舊員工宿舍委外整修後辦理出租，總共53戶。月租金依房型與樓層位置約落在新臺幣15,000元至27,000元間，滿足學生、小資上班族、小家庭等不同需求族群，房客只需要拎包即可入住。台鐵在110年首次整合台中火車站附近復興路原員工宿舍，委外包租代管業者整修後辦理房戶出租。112年複製成功經驗，再釋出台中市四維街50號集合式住宅包租代管2.0標租案，由麗陽得標辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，在去年10月竣工正式對外招租亮相，滿足中部租賃住宅市場需求；截至目前出租率已近8成。四維街住宅為民國75年間興建完成，地上7層地下1層單棟RC構造建築物，建物總面積約計2,680平方公尺。除鄰近忠孝國小、居仁國中、台中女中等教育學區，又位處台中市區，周邊生活機能相當完整，兼具居住安寧與商業活動集聚優點。交通方面，大眾運輸網絡四通八達，市區公車路線班次密集，距離台中火車站僅約1.8公里，轉乘軌道運輸也十分便捷。建物整修後總計53戶，房型包含1房1廳1衛（約13坪，共14戶）、2房1廳1衛（約17坪，共31戶）、大套房（約10坪，共8戶），月租金依房型與樓層位置約落在15,000元至27,000元間，每戶房間均重新裝修，並配備床組、電視、洗衣機、冰箱、分離式冷氣、沙發、衣櫃等基本生活設備。臺鐵公司員工宿舍由原採各層單戶個別標租模式，透過策略運用整合，調整為全棟式包租代管公開遴選，攜手得標廠商投入民間資金及專業技術管理，創造老舊員工宿舍新市場價值，提供民眾高優質租屋物件選擇，進而讓臺中市四維街集合住宅包租代管案場，化身軌道經濟及車站串連城市發展藍圖的亮點。