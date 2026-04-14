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前民眾黨不分區立委李貞秀，因雙重國籍爭議與多起失言風波，13日遭中評會決議開除黨籍，並即刻喪失立委資格。然而，事件並未就此落幕，反而因「金錢換辭職」說法，引爆更大爭議，李貞秀與黨主席黃國昌隔空交火，雙方也不顧過往情面開撕。對此，政治網紅「四叉貓」劉宇直呼：「師徒對抗！精彩可期。」黨主席黃國昌今（14）日證實，李貞秀曾在4月7日黨內會談中提出，希望以「金錢補償」剩餘任期薪資、租金與相關福利，作為辭去不分區立委的條件，且後續溝通過程中「多次提及金錢問題」。黃國昌強調，他身為黨主席，絕不可能同意如此交換條件，更不接受將公職與金錢掛鉤。不過，李貞秀隨即透過社群反擊，痛批相關說法「一派胡言」，並要求黨中央公開完整錄音與會議紀錄，以還原真相，她甚至直言「壞人完全不怕毀了民眾黨」。李貞秀稍早還上了《三立》政論節目，點名黃國昌、周榆修、陳智菡與陳清龍4人曾集體逼她下台，李貞秀忍無可忍將所有內幕全都抖出來。四叉貓則在臉書揭露，李貞秀過去曾在黃國昌立委辦公室擔任助理，2人形同「師徒關係」，如今卻公開決裂，讓他直呼：「師徒對抗！精彩可期。」四叉貓也進一步指出，民眾黨不分區立委每年須繳交120萬元責任額，並提出李貞秀是否已繳納、未來是否退還等疑慮，他狠酸：「繳完錢才過2週就開除，很那個耶⋯⋯。」