NBA美國職籃（National Basketball Association）即將迎來一個震撼全聯盟的史詩級休賽季。根據資深內幕記者史坦（Marc Stein）今（14）日發布的重磅報導，聯盟各隊高層正屏息以待，因為包括「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）以及雷納德（Kawhi Leonard）在內的三大超級巨星，都有可能在今年夏天更換東家。這項消息讓正積極尋求補強、渴望為柯瑞（Stephen Curry）尋找新搭檔的金州勇士隊媒體與球迷陷入狂熱。
聯盟高層預期 三大巨星同時移動非天方夜譚
史坦在報導中指出，目前多支球隊的制服組之間存在著越來越強烈的預感：「聯盟消息人士透露，上述三名指標性球員（字母哥、詹姆斯與雷納德）中，有兩名、甚至全部三名球員，在下個賽季極有可能出現在新球隊的陣容中。」
對勇士隊而言，可供交易的巨星名單越長，他們完成重磅引援的機會就越高。回顧2024年季中交易截止日前，勇士隊並非一開始就鎖定巴特勒（Jimmy Butler），但當巴特勒與熱火關係惡化時，勇士果斷出手。如今巴特勒因1月遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂傷，預計將缺席下賽季初期賽事，這使得勇士隊急需另一名巨星來分擔柯瑞的進攻壓力，以確保能在西區爭取前6種子的席位。
勇士隊曾鎖定字母哥與雷納德
《Blue Man Hoop》報導提到，勇士隊在今年2月交易截止日前，曾是追求字母哥最積極的球隊之一，但當時密爾瓦基公鹿隊拒絕放人。然而，隨著公鹿隊本季表現不佳，今夏分手似乎已成定局。
在確定無法得到字母哥後，勇士隨即將目標轉向雷納德。據悉在快艇隊送走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac）後，勇士與快艇曾一度接近達成協議。雖然雷納德附加賽將率領快艇在附加賽與勇士生死決戰，但這並不影響勇士球團在休賽季將其納入版圖的決心。
詹皇自由球員市場動向 勇士成潛在選項
至於生涯奪下4次MVP的詹姆斯，隨著他即將在今夏進入自由球員市場，勇士隊再次被列為他的潛在去處之一。勇士隊過去幾年一直與詹姆斯保持連結，若能在生涯末年促成「柯詹連線」，無疑將是籃球史上最具話題性的組合。
勇士隊媒體與粉絲對這份報導感到無比興奮，認為這將是球隊重返爭冠行列的最佳契機。隨著附加賽即將開打，勇士隊不僅要在場上奮戰，場外暗潮洶湧的巨星角力戰也已正式拉開序幕。
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史坦在報導中指出，目前多支球隊的制服組之間存在著越來越強烈的預感：「聯盟消息人士透露，上述三名指標性球員（字母哥、詹姆斯與雷納德）中，有兩名、甚至全部三名球員，在下個賽季極有可能出現在新球隊的陣容中。」
對勇士隊而言，可供交易的巨星名單越長，他們完成重磅引援的機會就越高。回顧2024年季中交易截止日前，勇士隊並非一開始就鎖定巴特勒（Jimmy Butler），但當巴特勒與熱火關係惡化時，勇士果斷出手。如今巴特勒因1月遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂傷，預計將缺席下賽季初期賽事，這使得勇士隊急需另一名巨星來分擔柯瑞的進攻壓力，以確保能在西區爭取前6種子的席位。
《Blue Man Hoop》報導提到，勇士隊在今年2月交易截止日前，曾是追求字母哥最積極的球隊之一，但當時密爾瓦基公鹿隊拒絕放人。然而，隨著公鹿隊本季表現不佳，今夏分手似乎已成定局。
在確定無法得到字母哥後，勇士隨即將目標轉向雷納德。據悉在快艇隊送走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac）後，勇士與快艇曾一度接近達成協議。雖然雷納德附加賽將率領快艇在附加賽與勇士生死決戰，但這並不影響勇士球團在休賽季將其納入版圖的決心。
詹皇自由球員市場動向 勇士成潛在選項
至於生涯奪下4次MVP的詹姆斯，隨著他即將在今夏進入自由球員市場，勇士隊再次被列為他的潛在去處之一。勇士隊過去幾年一直與詹姆斯保持連結，若能在生涯末年促成「柯詹連線」，無疑將是籃球史上最具話題性的組合。
勇士隊媒體與粉絲對這份報導感到無比興奮，認為這將是球隊重返爭冠行列的最佳契機。隨著附加賽即將開打，勇士隊不僅要在場上奮戰，場外暗潮洶湧的巨星角力戰也已正式拉開序幕。