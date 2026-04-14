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前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭中評會決議開除黨籍，事後民眾黨聲明中提及經規勸後李貞秀仍堅持以「獲取金錢」作為辭不分區立委補償。對此李貞秀駁斥從未主動提及多少錢，更開撕主席黃國昌、黨團主任陳智菡，而其過去被稱為是黃國昌「大弟子」，今（14）日魚死網破到《三立》政論爆料，事後李貞秀強調，社會自有公評大家可以看，時間是最好的照妖鏡，自己從頭到尾只加入過民眾黨，反觀黃國昌從時代力量到民眾黨，「你是不是想要讓民眾黨成為時代力量第二？我要來阻止這件事情」。過去李貞秀在尚未就任立委時，跟著黃國昌身邊實習，被稱為「黃國昌大弟子」，師承黃國昌，對此李貞秀過去受訪時直呼自己賺到、很Lucky可以跟在黃國昌身邊，也很喜歡黃國昌，覺得黃很厲害，也喜歡跟這麼厲害的人一起做事。未料如今開撕決裂。對於黃國昌今日受訪證實李貞秀要拿錢換取卸任不分區立委，李貞秀說，大家社會自有公評，時間是最好的照妖鏡，自己從頭到尾只加入過民眾黨，反觀黃國昌從時代力量到民眾黨，今天是不是改了民眾黨幾年以來的黨徽？把柯文哲改成自己想要的logo，是不是連黨歌都改了？黃國昌居心何在？「你是不是想要讓民眾黨成為時代力量第二？我要來阻止這件事情」。