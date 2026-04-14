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藝人粿粿、范姜彥豐爆出婚變，粿粿於去（2025）年被爆出婚內出軌，且對象為王子（邱勝翊），范姜彥豐更對兩人正式提告侵害配偶權並求償。今（14日）士林地院民事庭首度開庭，范姜彥豐一身黑現身，至於王子、粿粿則神隱。庭後，范姜彥豐接受訪問，他表示相信司法會給自己一個公道，也坦言對於王子逃兵事件「一直以來都知道」。范姜彥豐於庭後受訪時被問到是否想原諒兩人，他回應：「畢竟兩人是親手破壞了我的家庭。」自己能做的只有守護好家人、爭取應有的權益，「尊重司法的判決，也相信司法會給我一個公道。」至於粿粿提出刑事告訴部分，范姜彥豐表示都是不會構成的東西，「對我來說就是一個沒事做硬要去弄點什麼東西。」另王子涉逃兵一事，范姜彥豐則坦言自己一直以來都知道，但並非今日重點不多做討論。回顧這起事件，粿粿與范姜彥豐於婚後原先頻繁在社群曬恩愛，隨後卻被網友察覺兩人不再同框且互動降至冰點。直到去（2025）年10月，范姜彥豐無預警拋出毀滅性爆料，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）關係不單純，並點出關鍵轉折就在同年3月底王子、粿粿一行人結束美國行程返台後，成了他決定斬斷婚姻的導火線。面對婚內出軌的指控，粿粿起初極力否認，並反過來控訴男方的家務事爭議；然而，遭點名的王子隨後卻出面道歉，坦承自己與粿粿的交情確實「已超越朋友應有的界線」。