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▲古彩彥當時是受害者，她在回報主管後，於辦公室加裝針孔，替自己蒐證。（圖／翻攝自古彩彥臉書）

▲張靖玲在宮鬥案發生後，還曾上節目表示自己才是被陷害的，霸凌真相成羅生門。 （圖／YouTube＠命運好好玩 官方頻道）

TVBS電視台近日大規模的裁員潮引發關注，女主播吳安琪證實在裁員名單內，月底正式離開公司。而TVBS主播台過去還曾發生職場霸凌事件，女主播古彩彥遭惡意剪破衣服、東西被潑髒水等。同為主播的張靖玲因涉案遭到調職，離開主播台，但她不服公司處分無故曠職，結果被TVBS開除；張靖玲事後因此提告公司求償，最終三審都吞敗訴。回顧TVBS主播霸凌案，事件發生在2022年，電視台傳出有3名女主播聯手欺負古彩彥，她的衣服被剪破、擺在桌上的水晶球也遭破壞，電腦更被強制關機，放在桌邊的禮盒紙袋則被倒進不明髒水。古彩彥當時用針孔錄影蒐證後向公司投訴，涉案的游女因認錯被留任、黃女則遭到調組，至於張靖玲，她被從主播調職成資深文字記者。TVBS當時回應，集體霸凌是不實指控，但坦承主播間有發生糾紛，公司已介入處理。張靖玲則反駁她動水晶球是為了幫忙擦拭污漬、強關電腦是因為古彩彥的螢幕保護圖案為一個符咒，她當時在公司加班看到後覺得心生恐懼，加上公司規定下班要關電腦，她才上前幫古彩彥把電腦關機。張靖玲也不滿公司將她調職的處分，因此多次無故曠職，最終被TVBS連記9支大過，在2023年9月遭到解僱。張靖玲對此結果感到氣憤，因此提告TVBS，要求將其復職且賠償100萬元。TVBS表示，張靖玲雖有打卡，但並沒有正常上班，已給過機會，不過張靖玲沒改善，這才將她開除。法院比對TVBS提交的證據後，判定張靖玲一、二審敗訴，但張靖玲仍不死心，又上訴到最高法院，最終三審結果在2025年12月出爐，張靖玲同樣吞敗，TVBS也無須負擔賠償責任。如今距離宮鬥案已過去4年，古彩彥仍在TVBS任職主播，並主持節目《世界翻轉中》，而張靖玲除此案外，近期亦因房產問題與家人對簿公堂，與過去主播台上的知性形象形成強烈對比，令人唏噓。