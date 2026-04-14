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▲王瞳（如圖）思念亡夫艾成哽咽淚崩，感情空窗3年多。（圖／網紅與善的距離提供）

艾成過世3年！公公哭勸王瞳：快找人照顧妳

▲王瞳（如圖）將人生重心放在自己與毛小孩上，專注生活。（圖／網紅與善的距離提供）

已故藝人艾成（蔡艾成）於2022年8月撒手人寰，藝人王瞳成為遺孀，至今感情仍未結果，今（14）日她出席公益實境節目《網紅與善的距離》記者會，現場獻唱艾成的遺作〈永遠〉一曲，思念之情滿溢，哽咽淚崩一度唱不下去，稍早受訪時，王瞳也談及感情空窗3年多，連蔡爸爸都著急，私下苦勸自己「妳做得也很夠了，妳那麼年輕，趕快找個人好好照顧妳。」王瞳擔任公益實境節目《網紅與善的距離》第二集的節目主持人，今稍早率領霸氣樂團出席記者會，一同演出〈永遠〉一曲，唱到激動處想起艾成，一度哽咽語塞，平復情緒後，她受訪透露與艾成家人相處往事，蔡爸爸曾私下苦勸自己，「阿瞳，艾成已經完成這一世的事情了，妳做得也很夠了，妳那麼年輕，趕快找個人好好照顧妳。」王瞳即將滿40歲，聊著聊著不禁感慨時間飛逝，目前將生活重心放在毛小孩上，由於毛小孩需要看護等級的照料，跌倒了沒法自己起來，也會失禁，為了照顧牠們，王瞳特地在林口租房子，方便拍戲空檔隨時回去看顧，另一方面，王瞳也同時忙於教會事務，並持續與艾成家人保持聯絡，維持自己身心及健康，是現階段首要人生目標。王瞳已有約半年沒拍戲，被問4個月沒拍戲是否有壓力，表示現在照顧高齡毛小孩一個月約2萬支出，到現在11個年頭，「自己包括房貸10萬，不吃不喝，每月開銷要10幾萬」，好在平時生活簡樸、作息正常，衣服多半是廠商提供，平常也在租屋處下廚，省吃儉用日子還過得去，此行為公益力挺，也是出自善意，沒有報酬。