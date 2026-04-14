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晟德董事會通過盈餘分配案，每股股票股利0.5元、現金股利 1.75 元，合計配發2.25 元。以14日收盤價40.25元計算，現金殖利率 4.34%，創下歷年新高。晟德董事長王素琦指出，即便投資控股的營運模式容易受到資產市價評價的波動影響，仍致力創造股東最大權益，以年年配發為目標。本次盈餘分配，晟德董事會採取「動態平衡」策略，希望一方面維持適當殖利率，同時保留適度盈餘作為再投資活水，透過投資具潛力的事業體，能確保在產業競爭中保持領先。王素琦說，公司除此次將分配13.27億元現金外，也達成連續21年配發股利的紀錄，光是近九年累計發放現金股利已近80億元，展現優異的經營績效。晟德現已進入投資收穫期，截至今年第一季，醫藥與益生菌事業營收年增逾 23%，其他重要轉投資如永昕、博晟、益安，營收年增率分別達到62%、15%、12%。展望未來五年，公司將深化跨領域佈局，構建高度平衡的金融與產業資產組合，集中於「困難製造」與「創新研發」兩大戰略領域。