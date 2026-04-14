迎接母親節到來，全台飯店推出餐飲優惠，2家吃到飽餐廳將加碼免費送龍蝦！台北六福萬怡酒店表示，五月的第一周及第二周的週末（5月2、3、9、10日），「敘日全日餐廳」午、晚餐時段每位顧客餐價1880元＋10%，將再加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦一份。另外，嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，同樣每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」。

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台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。

「敘日」現作料理必吃：松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅

現做料理部分，則是推出了松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，呈現「沖繩假期‧海味盛宴」。母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。

▲敘日全日餐廳於母親節活動期間，除每位加贈蒜蓉蒸龍蝦乙份外，每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。（圖／六福旅遊集團提供）
▲敘日全日餐廳於母親節活動期間，除每位加贈蒜蓉蒸龍蝦乙份外，每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。（圖／六福旅遊集團提供）
嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」母親節優惠  加贈焗龍蝦

至於嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。

▲嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」母親節檔期將額外贈送焗龍蝦。（圖／取自嘉義福容voco酒店官網）
▲嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」母親節檔期將額外贈送焗龍蝦。（圖／取自嘉義福容voco酒店官網）
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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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