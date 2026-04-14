我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市寵物犬貓飼養總數已達27萬6352隻，位居全台第三。市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜等多位議員今(14)日議會財政經濟委員會業務質詢時，要求農業局在「動物用藥新制」施行前的過渡期，應簡化行政流程以保障獸醫用藥權限，並落實寵物醫療糾紛溝通平台的運作。議員張芬郁指出，隨著市民與寵物關係日益親密，相關摩擦也隨之增加。根據動保處統計，112年至114年受理與動物相關的通報案件逐年攀升，3年累計達8405件。她強調，農業局應加強輔導寵物繁殖場，要求提升隔音與通風設備，確保動物福利並落實敦親睦鄰。針對原定7月上路的動物用藥新制，張芬郁與謝家宜表示，「擔憂」。目前農業部公告可供寵物使用的701項「人用藥品」中，僅144件完成申請登錄。議員要求農業局應簡化行政稽查流程，給予獸醫師專業自主的用藥空間，避免因藥品登錄不足導致基層醫療體系癱瘓。議員陳雅惠則提醒，農業局必須掌握動物醫院的實際用藥現況，針對急診與重症醫療可能面臨的藥品缺口建立「應變機制」，以免制度匆促上路後引發更多醫療糾紛。對此，農業局長李逸安表示，市府已試辦「寵物醫療糾紛溝通平台」，導入專業獸醫與調解機制，旨在打破醫病間的資訊不對稱，縮短過去冗長的處理流程。副市長黃國榮表示，動保處具備專業獸醫人力，會持續參考各界建議，在制度銜接期強化執行細節，保障毛小孩的健康權益。