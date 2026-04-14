效力於芝加哥白襪隊的日本強打「村神」村上宗隆，在經歷了大聯盟開季連續3場開轟的夢幻開局後，近期狀態卻如雪崩般崩盤。目前村上不僅打擊率跌至1成57，更因驚人的三振率成為輿論焦點。韓國媒體對此毫不留情，冷諷村上恐步上筒香嘉智後塵，最快2年內就會被淘汰回日本，連日本網友也忍不住感嘆：「早就知道他打不到速球。」
打不到球的重砲？51打席苦吞22K致命傷曝光
根據最新數據統計，村上宗隆在4月份的表現判若兩人，37個打數僅敲出4支安打，卻吞下了17次三振。總計本季至今51個打席中，他就領到了22張老K，三振率逼近45%。
韓媒《東亞日報》對此毫不留情地評論：「即便他在日本職棒能單季56轟，但如果棒子連球都碰不到，再強的力量也毫無用處。」報導中更預言，若村上無法改善對大聯盟火球的適應力，他與白襪簽下的2年合約結束後，很難再獲得續約。
「第二個筒香」隱憂 韓媒點出153公里速球盲區
韓媒《Mania Times》則指出，村上宗隆目前面臨與前旅美強打筒香嘉智類似的困境。報導指出，村上對於大聯盟95英哩（約153公里）以上的速球反應完全落後，揮棒速度明顯跟不上大聯盟的火球節奏。報導憂心表示，如果短時間內無法調整擊球點，白襪教練團的耐心恐將耗盡，屆時村上可能面臨被移出先發名單的窘境。
日本網友毒舌回應：早就預料到了！
村上宗隆的崩盤也在日本社群引發熱議，雖然部分球迷緩頰「需要時間適應」，但也有不少毒舌評論湧現：「這就是身為凡人的極限嗎？少年們的夢想被無情粉碎了。」、「從2023年WBC就知道他打不到速球，還是乖乖回養樂多隊吧。」、「大谷翔平那種超越常人的適應力果然是異類，村上只是身處正常人的範疇。」、「原本以為他比岡本和真強，現在看來日本野手想在大聯盟生存真的很難。」
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根據最新數據統計，村上宗隆在4月份的表現判若兩人，37個打數僅敲出4支安打，卻吞下了17次三振。總計本季至今51個打席中，他就領到了22張老K，三振率逼近45%。
韓媒《東亞日報》對此毫不留情地評論：「即便他在日本職棒能單季56轟，但如果棒子連球都碰不到，再強的力量也毫無用處。」報導中更預言，若村上無法改善對大聯盟火球的適應力，他與白襪簽下的2年合約結束後，很難再獲得續約。
「第二個筒香」隱憂 韓媒點出153公里速球盲區
韓媒《Mania Times》則指出，村上宗隆目前面臨與前旅美強打筒香嘉智類似的困境。報導指出，村上對於大聯盟95英哩（約153公里）以上的速球反應完全落後，揮棒速度明顯跟不上大聯盟的火球節奏。報導憂心表示，如果短時間內無法調整擊球點，白襪教練團的耐心恐將耗盡，屆時村上可能面臨被移出先發名單的窘境。
日本網友毒舌回應：早就預料到了！
村上宗隆的崩盤也在日本社群引發熱議，雖然部分球迷緩頰「需要時間適應」，但也有不少毒舌評論湧現：「這就是身為凡人的極限嗎？少年們的夢想被無情粉碎了。」、「從2023年WBC就知道他打不到速球，還是乖乖回養樂多隊吧。」、「大谷翔平那種超越常人的適應力果然是異類，村上只是身處正常人的範疇。」、「原本以為他比岡本和真強，現在看來日本野手想在大聯盟生存真的很難。」