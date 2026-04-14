受惠於AI資料中心建置熱潮與矽光子題材強力發酵，光聖近期股價波動大，達到主管機關「公布注意交易資訊」標準，光聖今（14）日盤後依規定公告3月自結財務數字，單月歸屬母公司業主淨利高達3.12億元，較去年同期大增200%，單月每股純益（EPS） 4.02元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 光聖3月營收10.12億元，年增75.56%，創同期新高，首季營收27.06億元，年增28.57%，也是同期高點。光聖14日股價開高走低，早盤開高後隨即湧現沉重拋售潮，盤中股價一路急殺重挫逾8%，終場跌155元，以2075元作收。 相關新聞 受惠Google擴張AI建設、外資目標價看3000元 光聖攻漲停價1430元傳衝刺CPO領域！大立光攻漲停價2670元 外資目標價看「這數字」日月光吳田玉：矽光子CPO今年有望量產 等待經濟效益開花結果千金股洗牌！矽光子強勢亮燈 Touch Taiwan首設CPO專區添柴火 林奇編輯記者畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...作品集 AI資料中心矽光子光聖