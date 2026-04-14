一年一度的三麗鷗人氣指標「三麗鷗肖像大賞」在本月9日開跑，初次速報排名也在今（14）日出爐，去年被擠下冠軍寶座的大耳狗，今年在速報中成功逆襲，強勢重回全球第一名，也讓粉絲開心直呼是「王者回歸」。去年的冠軍布丁狗則退居第二，不過在台灣的排名中則是冠軍，史上最可愛的票選，再度掀起話題！
大耳狗重返第一！布丁狗緊接在後
今年的全球綜合速報名次於今日公開，前五名競爭依舊激烈，去年最終排名退居第二的大耳狗，目前暫居第一，看來去年錯失冠軍後，大耳狗的粉絲們有緊張起來。速報排名的亞軍與季軍由布丁狗與帕恰狗奪下，第四名是可愛反派小惡魔酷洛米、第五名則是永遠的經典Hello Kitty，第六至第十名依序為美樂蒂、貝克鴨、雙星仙子、小幽靈花丸以及酷企鵝。
台灣速報第一是布丁狗 漢頓也擠進前五
除了全球綜合排名以外，台灣區的速報名次同樣引發討論，在台灣粉絲的熱情力挺下，布丁狗成功擊敗大耳狗，登上台灣區速報寶座。更引人注目的是，在台灣的前五名中，除了第二名大耳狗、第三名帕恰狗與第四名酷洛米，在全球區未擠進前十名的人魚漢頓，竟一舉衝進第五名！可見台灣粉絲的喜好略有不同。
布丁狗去年奪冠！終止大耳狗多年連莊
而去年的最終結果，布丁狗成功擊敗連續五年蟬聯冠軍的大耳狗奪下第一，大耳狗則退居第二，其餘名次則與今年速報大致相同，包括第五名Hello Kitty、第四名酷洛米、第三名帕恰狗，整體格局變化不大。
至於「三麗鷗肖像大賞2026」的投票已於本月9日正式開跑，投票將持續到下月24日。活動期間每人每天都可在官網投票，每位角色一天可投一票，並且單日可以投給多位角色（最多90位）。最終結果則預計於6月28日正式揭曉，誰能成為今年的冠軍，也讓粉絲持續關注。
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今年的全球綜合速報名次於今日公開，前五名競爭依舊激烈，去年最終排名退居第二的大耳狗，目前暫居第一，看來去年錯失冠軍後，大耳狗的粉絲們有緊張起來。速報排名的亞軍與季軍由布丁狗與帕恰狗奪下，第四名是可愛反派小惡魔酷洛米、第五名則是永遠的經典Hello Kitty，第六至第十名依序為美樂蒂、貝克鴨、雙星仙子、小幽靈花丸以及酷企鵝。
除了全球綜合排名以外，台灣區的速報名次同樣引發討論，在台灣粉絲的熱情力挺下，布丁狗成功擊敗大耳狗，登上台灣區速報寶座。更引人注目的是，在台灣的前五名中，除了第二名大耳狗、第三名帕恰狗與第四名酷洛米，在全球區未擠進前十名的人魚漢頓，竟一舉衝進第五名！可見台灣粉絲的喜好略有不同。
布丁狗去年奪冠！終止大耳狗多年連莊
而去年的最終結果，布丁狗成功擊敗連續五年蟬聯冠軍的大耳狗奪下第一，大耳狗則退居第二，其餘名次則與今年速報大致相同，包括第五名Hello Kitty、第四名酷洛米、第三名帕恰狗，整體格局變化不大。
至於「三麗鷗肖像大賞2026」的投票已於本月9日正式開跑，投票將持續到下月24日。活動期間每人每天都可在官網投票，每位角色一天可投一票，並且單日可以投給多位角色（最多90位）。最終結果則預計於6月28日正式揭曉，誰能成為今年的冠軍，也讓粉絲持續關注。